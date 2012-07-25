美联储想方设法规划刺激经济新招数

记者 Pedro da Costa/Jonathan Spicer

编译 张明钧/艾茂林/兰秀娟

路透华盛顿/纽约7月24日电---美国银行分析师将美国联邦储备委员会(FED,美联储)6月会议记录的主要消息传递至该公司交易室时,当中有一句话让交易员备感振奋:美联储正探索支撑经济的"新工具".

投资人目前正试图蒐集各种线索,以了解美联储主席伯南克锦囊中还有什麽妙计;伯南克已经展现出在金融危机期间扩大传统货币政策界限的意愿.

两个主要的选项已经浮上台面:一是跟随英国央行的脚步,提出某种能够促进放贷的资金供应计画,让那些积极放贷的银行受惠,另一个则是降低存放于联储的准备金利率,目前该利率为0.25%.

美联储之所以要寻找新的工具,有部分是因为海内外对其第二轮公债买进计画给予严重负评.

美联储表示,其仍在考虑是否实施第三轮量化宽松(QE3),而部分分析师则预期,近期美国经济疲软可能促使决策人士最快於9月推出此一方案.

不过官员们眼见经济持续对货币刺激措施产生抗药性,已经开始思考其它未来可以采取的措施,好让经济维持在复苏轨道上.

美国国内生产总值(GDP)第一季仅成长了1.9%,分析师预期第二季的数据恐怕更加疲软.在此同时,失业率被压到8.2%之後,最近再无进展.

在国内如此艰困的同时,欧洲挥之不去的主权债务问题及大型新兴经济体成长放缓,更使情势如雪上加霜,这也是为何美联储官员要想方设法找寻其它可用的政策工具.

"比起毫无条件地买进债券,为发放贷款提供融资可能是更加稳健的做法."Wells Fargo Funds Management Group首席投资策略师Brian Jacobsen表示.

为了回应2007-2009年间的金融危机及深度衰退,美联储已将官方借贷利率降至实质为零的水准,并已买进约2.3万亿(兆)美元的抵押贷款债券及美国公债,藉以压低长期利率,并提升经济活力.

近期路透调查美国初级市场交易商结果显示,70%受访者预期美联储将进行新一轮的买债刺激计画.但美国公债收益率(殖利率)已经处於或接近历史低点,令人质疑买进更多债券能够带来何种助益.

各界预期美联储7月31日至8月1日的会议将不会有太大动作,而部分分析师预期,美联储届时可能会宣示将维持利率於近零水准的时间拉长至2014年底.

**拿着锤子找钉子**

市场分析师最初捕捉到信贷激励计划的迹象,是在美联储6月会议後的记者会上.当时有人问及英国央行的新计划,伯南克给出了意外坦率的回答.

"整个危机期间,我们一直在寻找扶助经济的新工具和新办法,"伯南克对记者说."这将列入我们考察的计划清单."

虽然计划运转相关细节仍不清楚,但美联储可以对一级市场交易商提交的担保品作出调整,从而鼓励他们放贷给那些丞待帮助的经济领域.

其中一个可能的方法就是,比如说只要银行证明将放贷给小型企业,美联储就可以接受这些银行的较长期抵押品.因为小企业融资通常比大公司更难.

还有一个办法,美联储可以接受某些抵押贷款作为担保,以刺激抵押支持证券(MBS)需求,并鼓励银行向申请贷款有困难的购房人放贷.

然而一些分析师担心,如若真正问题出在新贷款需求匮乏,而非信贷供给不足,那麽上述措施是否还能奏效.

"他们拿着把锤子,在到处找钉子,"Oppenheimer的政府交易与金融部门执行董事Alan De Rose说."这一切能说明什麽呢?"

这种"融资以放贷"的方案(funding-for-lending)也有可能不适合美国银行系统,因其比英国银行业更健康.

"英国银行业者在融资成本和供应方面有一些困难,"摩根大通首席美国经济分析师暨前美联储官员Michael Feroli说."而美国似乎不怎麽存在这个问题,美国的存款和趸售(批发)融资都不昂贵,供应也充裕."

事实上,美联储有关商业和工业贷款的数据显示,信贷活动已经在稳步回升.

另一个似乎重新被讨论的选择,就是调降银行超额准备金利率(IOER),将该利率从目前的0.25%一路调低至零--甚至零以下.

丹麦货币当局已经采纳了这种办法,目前欧洲央行(ECB)也在考虑.

此选项的主要反对力量来自货币市场,他们"保证回报"的模式已经受到极低利率的挑战.美联储官员担心,货币市场若是崩溃,将扩散到金融体系其他领域,并且他们认为货币市场基金是欧债危机的一个重要的潜在扩散源.

还有一种感觉,就是这麽微小的行动产生不了太大影响.

**空想**

市场还曾天马行空的设想出一些不可思议的做法,但在可预见的未来几乎没有采行的可能.

这当中最为突出的是设定名义国内生产总值(GDP)目标,或物价目标,美联储可藉此在通胀问题上有更大的回旋余地.不过伯南克一直坚决反对任何事实上旨在推高消费者物价的行为,并称美联储对抗通胀的信誉是前主席沃克尔艰难赢得,并由其继任者格林斯潘(Alan Greenspan)保持下来的.

还有一个想法是购买西班牙的政府公债.西班牙是欧元区第四大经济体,并且是有全球蔓延风险的欧元区债务危机的一个症结.伯南克在6月新闻发布会上推翻了这一想法,但经济政策研究中心(Center for Economic and Policy Research)的Dean Baker等一些经济学家认为,这种做法的效果将远超美联储购买美债,因为这事实上是在对付威胁全球经济的问题之源.

另有一种想法是像日本央行对抗通缩多年後试图所做的那样:购买民营企业的股票,以支持企业投资.这麽做极具争议,而且需要国会的批准,这就是一些人认为其几乎不可能实现的原因.

或者就像Feroli最近写给客户的研究报告起的标题一样:"对不起,美联储不会从你那里买你的股票."(完)

--译文审校 程琳/张荻

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