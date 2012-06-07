美联储未给出放松政策的暗示 金价下跌

* 黄金下跌,因投资者解除对美国货币宽松政策的押注

* 与股市及其他商品相比,黄金受到的冲击更大,因量化宽松预期消散

* 部份投资人买入看跌期权来限制下档风险

* 周五将公布美国国际贸易收支

路透纽约6月7日电---金价周四下跌近2%,美国联邦储备委员会(FED,美联储)主席伯南克几乎未给出推行进一步货币刺激政策的暗示,促使投资者解除继上周美国公布令人失望的就业报告後对宽松政策料出台的多头押注.

较之于股市及其他大宗商品,黄金受到的冲击特别大,因为机构投资者大规模使用黄金对冲由货币宽松政策带来的经济不确定性.黄金已回吐上周五就业数据引发的涨幅的约一半.

今年迄今,黄金一直是央行刺激计划的一个多变指标.美联储称未来几年将维持利率在近零水准後,年初金价上涨15%,但由於市场对货币宽松政策未成行感到失望,金价已抹去年内所有涨幅.

"市场明显寻求更多的凭证,但伯南克却不愿作出明确的承诺,"Tower Trading总裁兼COMEX黄金期权场内交易商Anthony Neglia表示.

"稍早我们遭遇了一道强有力的墙,无法升穿1,650美元.若明确跌穿1,580美元,金价将跌向1,500美元区域,"Neglia称.

1838 GMT时,现货金下跌1.7%,报每盎司1,589.30美元,脱离稍早所及高位每盎司1,628.80美元.

美国纽约商品期货交易所(COMEX)8月交割的期金下跌46.20美元,结算价报每盎司1,588美元.路透初步数据显示,成交量较30日均值高出约20%.

伯南克称一旦金融问题加剧,美联储将采取行动保护经济,但他未给出下一轮量化宽松政策的暗示.之後黄金从其高位回落40美元.稍早前,黄金因中国四年来首次宣布降息而上扬.

**黄金矿商类股前景偏空**

期权方面,稍早时,部分投资者试图透过交易行权价在1,600美元的7月看跌期权来限制进一步下档风险,尽管期货下跌,但市场波动性仍温和.

由黄金与白银指数.XAU衡量的贵金属矿商类股可能面临新的卖压,之前其在过去三周跳涨了约15%,而黄金与白银指数今年迄今则已下挫10%.

技术性卖盘亦加速黄金下跌,因金价在过去几个交易日试图突破在1,650美元区域的关键阻力位,但每次都不成功.

现货银下跌2.7%,报每盎司28.58美元,抹去上日录得的大部份涨幅,当时因经济人气改善、股市与工业金属上扬带动现货银上扬.

现货铂金(白金)下跌1.4%,报每盎司1,436.24美元.现货钯金小跌0.3%,报每盎司621.22美元.

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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1588.00 -46.20 -2.8 1579.40 1630.70 232,969

COMEX白银期货 28.529 -0.959 -3.3 28.360 29.675 69,510

COMEX铂金期货 1440.90 -28.30 -1.9 1436.00 1471.20 6,996

COMEX钯金期货 625.75 -7.05 -1.1 620.00 632.80 2,402

现货金 1589.30 -28.13 -1.7 1578.70 1628.80

现货银 28.580 -0.790 -2.7 28.430 29.690

现货铂金 1436.24 -20.36 -1.4 1439.85 1466.99

现货钯金 621.22 -2.01 -0.3 622.66 629.75

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 兰秀娟/洪曦;审校 利棣儿

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