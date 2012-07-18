美联储褐皮书称6月和7月初美国经济增长降温

（更正）亚洲股市因美国假期休市成交清淡 关注联合利华股价表现
路透悉尼2月20日 - 亚洲股市周一涨跌互见，全球政治不确定性使市场气氛保持谨慎；美元收复稍早跌幅，本周多位美联储官员将发表讲话。
路透华盛顿7月18日电---美国联邦储备委员会(美联储,FED)周三表示,多数联储地区6月和7月初美国经济增长降温,招聘增长步伐温和.
美联储在最近发布的褐皮书中称,"12个联储地区中,多数报告6月和7月初经济活动继续以小幅至温和的步伐扩张."
联储在上次褐皮书中对经济的评估为"温和".
褐皮书指出,"多数地区就业水平缓慢改善."
美联储在之前的评估中称,招聘持稳或温和增长.
美联储发现,企业仍对经济持乐观态度,但部分公司暂停招聘,因不确定政府未来的税收和支出政策.
美联储称,"总体而言,各地区报告受访企业仍持谨慎乐观的态度."
美联储表示,通胀压力看似温和,部分因薪资压力较低.(完)
--编译 母红;审校 李军
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