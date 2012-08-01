美联储料暗示更多宽松措施 但暂不会有重大行动

记者 Pedro da Costa

路透华盛顿8月1日电---美国联邦储备委员会(美联储,FED)周三或表示,准备好针对美国经济走软采取行动,但目前暂不诉诸激进措施.

分析师称,美联储可能将其认为有必要升息的时间,从目前预估的2014年底进一步推迟至2015年.这或暗示联储深深担忧经济,未来可能出台新措施.

华尔街预计联储将新推一轮债券购买计划,一些人甚至认为有很小的可能今天下午会出台.但分析师认为,决策者将至少等到9月,当中留出更多时间来为他们所偏好的宽松政策做准备.

"我们预计美联储不会拿出任何新措施,"TD Securities分析师Eric Green说."一份显示他们愿意采取更多行动的温和声明,将能应付更多(货币宽松)期望落空的现实."

多数分析师预想,美联储官员将通过发布较6月更疲弱的美国经济展望,来暗示祭出更多刺激举措的意图.

美联储6月时预计今年美国经济增速在1.9%至2.4%之间,现在看来这一预估显得乐观.

"似乎可以肯定他们会降低对增速的预估,"RBC Capital分析师Michael Cloherty表示."不这样做的话就有些不切实际了."

然而,美联储在9月前都不会发布新的官方预估,因此将只能通过在备受关注的会後声明中的措辞转变来进行暗示.

美联储会议仅比欧洲央行会议早一天举行,此前欧央行总裁德拉吉称"竭尽全力保卫欧元",激发对该央行将进一步购买意大利和西班牙公债的臆测.

美国经济放缓有部分是肇因于欧债危机,因双边贸易减缓,且爆发另一轮金融危机的担忧让企业和消费者采取守势.

在这种黯淡背景下,许多人士猜想美联储主席伯南克或将利用其在联储8月杰克森霍尔(Jackson Hole)年会上的发言,向市场传递出强烈的信号.他曾在2010年年会上对外传达了联储推出第二轮量化宽松的意图.

第三轮量化宽松或将包括楼市债务的内容,因美联储试图向终於展现出一些复苏迹象的楼市注入新的活力.

伯南克已暗示正在讨论的其他政策工具包括,降低银行存款准备金利率以促使放贷,推出类似于英国央行实行的"为借贷融资"计划,即美联储可能向银行提供廉价短期贷款,而银行业者需保证将恢复向个人和企业放贷.

伯南克在6月的新闻发布会上表示,仍需要对後者进行研究.(完)

--编译 艾茂林/石冠兰/王兴亚;审校 戴素萍/隋芬/张明钧

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