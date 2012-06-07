美联储主席伯南克未提供货币刺激措施暗示

亚洲1月进口的伊朗原油同比大增近70%

路透东京2月28日 - 亚洲四大石油买家在今年1月份进口的伊朗石油 较上年同期大增约三分之二，去年初正值西方刚刚解除对伊朗的制裁。 政府和船运追踪数据显示，伊朗原油在亚洲的四大买家--中国、印度 、韩国和日本，1月进口量总计达到164万桶/日，同比增加67.6%。 但根据国际能源署(IEA)的数据，四大亚洲买家的1月进口量为六个月 以来最低，并且自去年10月触及199万桶/日的峰值后，已经是连续第三个 月下滑。 行业消息人士称，伊朗向那些增加购买量的买家提供折扣。 日本经济产业省周二发布的数据显示，该国1月进口的伊朗原油为209 ,319桶/日，同比增加7.9%。 印度1月进口的伊朗原油增加逾两倍，达到554,600桶/日，为11月以 来首次超过中国。韩国1月进口的伊朗原油增加逾一倍，至478,032桶/日 ，也超过中国，成为亚洲第二大