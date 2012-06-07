美联储主席伯南克未提供货币刺激措施暗示

路透华盛顿6月7日电---美国联邦储备委员会(美联储,FED)主席伯南克周四表示,如果金融问题加剧,美联储将采取行动保护美国经济,但他没有给出立即采取更多货币刺激措施的暗示.
伯南克在国会表示,美联储正在密切关注欧洲债务和银行危机对美国经济复苏构成的"重大风险".
对於急切希望得知美联储第三轮购债行动线索的金融市场来说,伯南克在美国国会联合经济委员会的证词陈述可能令人失望.大型银行的许多经济学家目前预计,美联储将在6月19-20日的会议中提出一些新的政策措施.
"一旦金融紧张状况加剧,美联储依然准备采取必要行动保护美国经济,"伯南克在准备好的证词陈述上称.
上周美国公布的就业数据较为疲弱,而且欧债危机加剧,这令市场臆测美联储将再次出台措施以支撑脆弱的经济.
伯南克的口气远不像发生了危机,实际上,他对前景较为乐观."尽管欧洲经济面临困难,但市场对美国出口的需求高涨,"他称.
他的讲话与周三稍晚FED副主席叶伦的讲话形成鲜明对比.叶伦希望出台更多货币刺激措施,以对抗经济下滑风险.
伯南克没有作出这样的暗示,但他对议员们表示,除非国会采取行动,否则将於明年初开始实施的更为紧蹙的财政政策,如果真的得以实施,将对经济复苏构成重大威胁."
伯南克表示,美联储准备根据情况调整资产组合持仓情况,以促进经济在价格稳定的前提下更强劲复苏；美国经济可能需要更快速复苏才能令就业市场出现进一步重大改善.
伯南克称,美国就业和产品市场存在大量资源闲置,应继续令通胀压力受限；欧洲决策者可能需要采取进一步行动来稳定欧元区银行,平息市场对主权财政状况的担忧.
他还称,美国收入增长仍然温和,能源价格下降应给购买力提供一定的提振；对欧洲,美国财政政策以及复苏力道的担忧导致部分企业对扩张犹豫不决.(完)
--编译 于春红;审校 母红/利棣儿
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