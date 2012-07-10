美联储决策高官为放松货币政策造势

* 芝加哥联储总裁埃文斯呼吁进一步放松政策以推低失业率

* 波士顿联储总裁罗森格伦称推出更多量化宽松是"合适的"

* 经济正在需要QE3的边缘--旧金山联储总裁威廉姆斯

* 里奇蒙联储总裁拉克尔--现在不需要美联储推出更多刺激措施

路透爱达荷州7月9日电---美国联邦储备委员会(美联储,FED)三大决策官员周一为第三轮购债做铺垫,称美国经济复苏疲弱,而且失业率过高.

"我们正在需要第三轮量化宽松(QE3)的边缘,如果经济数据一直不如预期,而且我们认为自己在履行职责方面没有进展,或者我们不预期会有进展,那麽我认为我们就需要更多宽松政策,"旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在爱达荷州的演说中说.

不过,里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在接受媒体专访时,却重申反对新一轮刺激举措.凸显出美联储官员的观点分歧.

威廉姆斯表示,他已调降其对未来一年半的经济增长预期,现在估计失业率将保持在8%以上,直到明年下半年.他今年是联储决策委员会的投票委员.

同时,大宗商品价格下跌、美元升值以及劳工成本上升乏力,将导致今明两年通胀率分别达到1.25%和1.75%,低於联储定下的2%目标.

"我的基本预期是,我们在未来一年半的时间里,在实现我们的目标方面不会有实质进展."他说,"在这种情况下,我会说有必要推出进一步的刺激政策,"而且最好是以购买房屋抵押证券的方式.

美联储两位立场最温和的官员稍早在曼谷的言论甚至还更坚决一些.

"需要出台额外的货币宽松政策以更快地推动产出达到潜力水平."美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在一个论坛上表示,"经济环境允许进行强力的政策宽松."

波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在同一个论坛上对此观点表示支持,称与其他联储官员相比,他预期经济增长步伐会更慢,失业率也更高.

"迄今为止出炉的数据偏弱,我本人的预期也比较疲弱."他在演讲後对记者表示,"我认为继续量化宽松是适宜的."

埃文斯和罗森格伦今年均不是联储决策委员会的投票委员,但明年都是.

罗森格伦在该论坛上表示,他认为2012年通胀率仅会在1.2%左右.

埃文斯还称,薪资上涨压力基本不存在,通胀率或将维持在或低於联储2%的目标水平.

他承认,提倡有可能加剧通胀的政策,即便只是暂时推高通胀,也让他面临外界关於他"亵渎"联储职责的批评.

"我说不清有多少次,当我说应当有条件的实行可能令通胀率高出目标水平最多一个百分点的政策时,人们用那种鄙视厌恶的眼神看着我."

但他说,由於美国失业率已经比多数人所认为可持续的水准高出数个百分点,故联储应会愿意容忍通胀率"短暂的温和上升",以压低失业率.

威廉姆斯对记者称,他也认为通胀率暂时性上升不应令人担忧,但补充道由於经济增长率较低,通胀率也可能维持低位.

美联储未来两次政策会议将先後在7月31日-8月1日,以及9月12-13日举行.

周一发表讲话的四名联储官员都指出,欧洲危机对美国带来威胁.即便是政策强硬派的拉克尔也表示,他不担心通胀问题.

但拉克尔的语气比其他官员乐观得多."我认为目前的经济低迷状况不会致命,暂时还不会让我们滑入衰退."他说.(完)

--编译 李婷仪/徐文焰;审校 张涛/侯向明

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