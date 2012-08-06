美联储调查显示美国的银行放贷条件放宽

黄金大致持稳 因全球股市涨势失去动能
路透纽约/伦敦2月17日 - 金价周五大致持稳，但本周周线上升，因欧美政治存在不确定性且全球股市方向未明，促使投资者选择避险的黄金。
路透华盛顿8月6日电---美国联邦储备委员会(美联储,FED)周一表示,在过去三个月,对较大型的企业放贷标准继续放宽,但小企业在获得信贷上仍有困难.
美联储公布的高级信贷人员的季度调查显示,尽管近期经济复苏有疲弱迹象,但企业借款能力继续改善.
美联储称,多家银行放宽了对汽车和信用卡贷款的条件.
优质抵押贷款的需求强劲进一步证明楼市复苏终於开始站稳脚跟.
调查还发现,由於欧洲金融机构放贷减少,美国的银行得益於新业务.
美联储上周维持货币政策不变,但许多分析师仍相信美联储可能早至9月启动第三轮购买债券计划,以支撑脆弱的经济.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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