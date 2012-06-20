美联储延长扭转操作至年底 并准备采取更多行动

图为2012年4月3日拍摄的华盛顿美联储大楼。 REUTERS/Joshua Roberts

* 美联储延长扭转操作,规模增加2,670亿美元

* 联储称准备好采取更多举措

* 联储下调增长预估;对失业预估更为悲观

路透华盛顿6月20日电---美国联邦储备委员会(FED,美联储)周三决定推出再一轮货币政策刺激举措,并称准备好采取更多行动扶助日益脆弱的美国经济复苏.

美联储扩大"扭转操作"2,670亿美元,卖短债买长债以压低长期利率.该计划原定於本月结束,现将延长至年底.

美联储主席伯南克在两日政策会议结束後的记者会上称,联储担心欧洲债务危机久拖不决,打压美国经济活动和就业.

他表示,"若没有看到就业市场持续改善,这将要求我们采取更多行动.我们仍有很大的空间采取更多行动,并亦为此做好准备."

美联储调降今年经济增长率预估至1.9-2.4%,4月预估为2.4-2.9%.同时美联储还调降明後两年经济预估.

此外美联储官员表示,预计就业市场发展速度会慢于几个月前的预估,目前预期今年余下时间失业率将徘徊於8%或更高.5月失业率为8.2%.

美联储宣布政策决定後,金融市场反应不一,美股横盘振荡,标准普尔500指数小幅收低,而多数公债价格下滑.美元兑欧元下跌,兑日圆上涨.

一些经济分析师称,美联储最终可能会推出直接购债的更积极的举措.在前两轮量化宽松政策下,美联储已经合计买入2.3万亿(兆)美元债券.

"要证明第三轮大规模资产购买计划或许并无必要,大概就要看接下来的数据情况了."道明证券(TD Securities)经济策略师Millan Mulraine称.

**悲观评估**

美联储自2008年12月以来即将隔夜利率维持在近零水平.这次联储重申预计该利率至少在2014年底前会维持在"超低"水平.19位联储决策官员中,有6位认为要到2015年某个时间才有可能升息.

里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔给延长扭转操作投下反对票.美联储今年的每一次会议他均持异议.

伯南克也驳斥那些认为联储购债计画无用的说法,他也不认为联储的政策工具已经用尽.

"我认为我们的工具,即使是非标准的,仍可创造更多合适的金融条件,对经济仍可提供支撑,仍足以帮助我们回到更正常的经济环境,"伯南克说.

--编译 张荻/程琳/李婷仪;审校 孙茉莉

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