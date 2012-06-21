美国企业执行长调降营收及聘雇预估

俄罗斯2月石油产量与1月持平 减产努力暂停
路透莫斯科3月2日 - 俄罗斯能源部周四公布的数据显示，俄罗斯2月石油产量为1,111万桶/日，与1月持平，表明该国按照一项全球协议进行减产的努力暂停。
* 企业执行长调降对营收及聘雇的预估
* 企业执行长预期美国2012年经济成长2.1%
* 欧洲问题为主要隐忧
记者 Scott Malone 编译 张明钧
路透波士顿6月20日电---根据美国企业圆桌会周三公布的调查结果,美国企业执行长对於经济的看法在2012年第二季有所下调,预期营收成长或增聘员工的人数较三个月前减少.
企业圆桌会的企业执行长经济展望指数从第一季的96.9降至第二季的89.1,但仍高於50的成长与衰退分水岭.
75%的执行长表示,他们预期公司营收将在未来六个月成长,此一比例低於3月调查时的81%.36%的受访者计划在未来六个月于美国扩大招募人手,低於前次调查的42%;另外有43%的受访者预期增加资本支出,低於前次的48%.
"欧元区隐忧不断,亚洲的经济成长也不无疑问,这都是拖累美国经济成长及景气扩张的原因."企业圆桌会主席、波音(BA.N)执行长James McNerney表示.
**欧洲令人忧心忡忡**
McNerney指出,欧洲问题要比中国成长放缓更令人担心.企业圆桌会的高层人士指出,美国约有四分之一的出口是销往欧洲.
"欧洲的情势可能加速恶化."McNerney在电话会议上向记者表示."我们希望不会如此发展,但我认为其迅速降温的可能性偏高,而中国的问题只是经济会有好一阵子以6%的速度增长,而非以往的9%."
美国11月总统大选前的华府政治僵局亦令美国企业执行长感到忧心,其中以国防业者为最,因若国会未能就其他节约及税收事项达成协议,则国防业者今年稍晚将面临自动额外缩减支出5,000亿美元方案的冲击.
除此之外,McNerney称美国税制政策未来数月变化的不确定性,让企业执行长不太敢招聘人手,也不敢许下大型新资本投资的承诺.
"企业有所保留."McNerney表示.
企业执行长调降美国整体经济成长预估,目前预估今年国内生产总值(GDP)为成长2.1%,3月的预估则为成长2.3%.
这项针对164位企业执行长的调查是在5月17至6月8日进行.企业圆桌会的成员整体年度营收达6万亿(兆)美元,聘雇人数超过1,400万人.(完)
--编译 张明钧;审校 张若琪
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