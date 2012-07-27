美国企业第三季获利料受全球经济影响下滑

路透7月26日电---情况不妙,而且还可能变得更糟.

黯淡的美国企业前景,及对於全球经济成长放缓的忧虑,使第三季美股获利预估调整为下滑,若果真如此,将会是三年来首次.

汤森路透周四公布的数据显示,现预计标准普尔500.SPX成分股企业第三季获利同比料将下跌0.1%,与7月1日预估的成长3.1%相去甚远.

该数据显示,这会是2009年第三季以来企业获利首次减少.

这种更加悲观的预期,是跟在本周一连串令人失望的财报和谨慎财测之後做出的,其中最引人注目的要数全球市值最大的企业苹果(AAPL.O).联合技术(United Technologies)(UTX.N)周四也将全年获利预估下调至实际上与2011年持平的水平.

联合技术称,造成公司谨慎的主要原因是中国经济成长放缓和欧洲需求减少.还有很多公司也发布了更加保守的预估.

"经济成长确实很慢,"Shaker Investments创始人和投资长Edward Hemmelgarn表示.

"企业受全球范围内经济放缓冲击.任何拥有海外业务的企业都指称美元涨势,尤其是美元兑欧元的涨势,伤及公司营收和获利."

话虽如此,但股市仍竭力振作起来.标准普尔500指数年内升约8%.

有投资者认为,这是因为经济成长放缓先前已反映在股价中,不过全球主要央行稳步推出货币刺激措施也扶助了市场.

**欧洲危机冲击科技股**

数据显示,除苹果(AAPL.O)之外的第三季获利料下滑0.7%,营收则料减少0.3%.

业绩预估的下滑并不限於某些板块.除金融类股外,标准普尔500指数各个板块的获利预估都下滑,其中科技股.GSPT受创最重.

汤森路透数据显示,目前对科技股获利增幅的预估只有5.8%--不及本月稍早预估值13.1%的一半.

德州仪器(TXN.O)、英特尔(INTC.O)和应用材料(AMAT.O)等科技公司最近都下调了财测.

美国银行美林研究发现,在标普500各板块中,科技股对欧洲的业务曝险比例最大,约为25%.

据汤森路透数据,原材料板块第三季获利料下降11.4%,逊於7月初预计的下降3.3%.大宗商品价格下挫和中国需求减少,都打压该板块.

**营收的表现不及获利**

迄今为止已有约一半的标准普尔500指数成分股公布了业绩,结果表明企业第二季获利表现坚挺,而营收的表现就要逊色许多.

已公布业绩的公司中仅有41%是营收胜於预期,为2009年第一季以来最低位,而且为过去10年来第四次低於50%.

汤森路透数据显示,预计第二季营收仅将增长1.2%.

获利方面,已公布业绩的公司中约有65%是获利超越预估,略高於长期的平均值62%.对第二季获利增长率的最新估计为6.1%,与7月初6%的增长率预估基本相符.

最新一轮财报表现差劲,令股市受到重创.标准普尔500指数接连四日下滑.但由於政策制定者释出更多支持信号,股市已再度回升.

最新一波希望源自欧洲央行(ECB)总裁德拉吉的言论.他周四表示,该央行将尽其所能保护欧元区,包括对抗债券收益率高企.

许多欧洲国家正处於衰退,而且领导人们无力找到解决债务危机的长久方案.这场危机将持续损及企业财报.

"欧洲的动荡局势将产生挥之不去的影响,"Cozad Asset Management投资顾问兼投资组合经理Bryant Evans表示.

"我们都希望美国经济的问题可以得到解决,但我们预计这在短期无法实现."(完)

--编译 梁睿雪/艾茂林/兰秀娟;审校 程琳/杜明霞

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