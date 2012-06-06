美国裁员潮隐现 华尔街将无处藏身

汇市一周综述：美国3月加息预期升温 英镑迈入缓慢下跌期
路透北京3月3日 - 全球汇市的主要驱动力仍然是美元，而影响本周美元走势的两大事件是特朗普国会首秀和多位重量级美联储官员讲话。
路透6月5日电---华尔街银行家们正在屏息以待又一轮裁员.由於全球经济下滑,金融企业的业务、筹资和放贷均受到影响,获利由此受到压缩.
投资者、咨询顾问和分析师表示,大型银行的营收不足以维持目前的雇员队伍,尤其是还需考虑到满足新监管标准的成本.
美国大银行的股价当前大多低於账面价值,就说明了这一点.下个月多数美国银行业者将公布第二季业绩,料将展现出一幅黯淡景象.许多银行界人士表示,随之而来的或将是一份份解雇通知书.
华尔街人力资源咨询公司Johnson Associates的执行长Alan Johnson说:"如果形势没有好转,我预计聘雇水平肯定会下滑."他并估计年底前银行或再度削减5%的雇员.
"当银行业做出这样的重估时,所考虑到将不仅仅是短期因素.它们会问,'全球经济会向哪里去?'会迎来复苏,抑或是继续的负重前行?"
Johnson估计,基於美国劳工部公布的华尔街雇员约80万人的数据,5%的裁员幅度将使美国约4万人被裁.
尽管没有发表正式的声明,诸多迹象显示拟定裁员名单已经开始.
一位知情人士透露,高盛集团(GS.N)为应对低迷的市场状况,本周裁减多位证券部门员工,其中包括数名董事总经理.该人士提到,在全球各地的裁员不到50人.
另一位知情人士提到,摩根士丹利(Morgan Stanley)(MS.N)的投资银行和交易部门可能裁减"一定数量"的雇员.该消息人士称,具体人数尚未敲定,但大部分裁员来自国际部门.
两位消息人士均不愿透露姓名.高盛和摩根士丹利拒绝对此置评.
浏览分析师对美国银行业第二季业绩预估的图表,请点击:(link.reuters.com/nax58s)
**第二季业绩黯淡**
欧洲债务危机接连不断,西班牙周二表示,信用市场的大门正在对其关闭.加上美国经济增长放缓,美国银行业已变得处境艰难.大多数发展中国家,如巴西、中国和印度等也出现经济减缓,几乎无法提供缓解性的帮助.
成交量低迷且并购活动下滑,与此同时,低利率意味着放贷收益较低.
摩根大通分析师Kian Abouhossein预测,第二季全球银行业来自固定收益、外汇和商品的交易费收入下降32%,股票交易收入萎缩14%,投资银行业务收入减少17%.
汤森路透数据显示,今年以来的全球并购市场较去年同期下滑26%,与之类似,同期的全球股票发行规模锐减31%,债券发行量缩减9%.
首次公开发行(IPO)市场也好不到哪儿去.Facebook (FB.O)5月18日进行的160亿美元大规模IPO遇窘,加之全球股市近期下挫,都进一步削弱了企业的上市兴趣.过去两周,亚洲有许多IPO交易都被取消或推後.
今年迄今IPO总筹资额较上年同期下降45%,至529亿美元.这还是包含了Facebook这宗美国史上最大IPO之一的数据.
JMP Securities分析师David Trone称,这些日子里,银行业无处可藏.他在5月21日将高盛、摩根士丹利、摩根大通(JPM.N)、美国银行(BAC.N)和花旗集团(C.N)的评级下调至"表现劣於大盘",并下调对这些银行的预估.
"这是一场完美风暴:利率处於从没听说过的零水平,净利差遭到史上从未有过的挤压;最严格的监管限制了费用收入,提高了成本,带来了增资需求;而且欧洲正在酝酿一场经济灾难,"Trone称.
"他们真的处处遭受冲击.确实没有一件事情值得高兴."
他称,预计到年底时还将裁员,幅度为个位数百分比.(完)
--编译 王洋/肖群英/许娜;审校 高琦/程琳
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