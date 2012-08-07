《热点透视》美国就业数据进一步佐证经济的“迟滞新常态”

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Martin Hutchinson; 编译 艾茂林
路透纽约8月3日电---尽管失业率小升至8.3%,但美国7月非农就业岗位意外强力增加16.3万个.最近的就业创造速度赶上人口增长步伐,但却仅仅缓慢拉低失业水平.这为经济复苏桎梏于迟缓新常态的"慢车"模式平添一笔佐证.
周五就业报告的细节内容好坏不一.5月就业增长稍微上修,但6月增幅却略下修.而7月漂亮的增幅可能也因为季节因素调整而有些失真:若未经季节因素调整,7月总体就业人数减少120万.
另一项用於计算失业率的家庭调查,呈现的结果也是有所不同.工作人数减少19.5万人,失业人员增加4.5万人,劳动力大军则减少15万.
从2011年7月以来的这一年里,非农就业岗位增加了180万个.而家庭调查显示,就业人数增加280万人,平民劳动力大军增加170万人.这与较长期趋势更加契合.就业的稳步增速足以吸收劳动力增幅,但对失业率起到的效果却非常有限.自跌落2009年10月的峰值10%以来,2012年的每个月失业率就在8.1-8.3%之间波动.
美国供应管理协会(ISM)的7月制造业数据显示,行业环境比6月略有改善,但该指数仍处於荣枯分水岭50的稍下方.7月ISM非制造业指数高於50且有小幅上升.但两项指数都预示制造业和服务业活动仅缓慢增速.就业增长这趟列车是在向前移动,但长期失业人群恐怕要等上好长一段时间才能看到火车抵达.(完)
--译文审校 王冠中
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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