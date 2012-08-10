美国就业和贸易数据表现正面 为经济温和增长构成支撑

* 一周初请失业金人数意外减少6,000人

* 6月贸易逆差收窄至429.2美元,为一年半以来最低

* 油价抑制进口,出口触及纪录高位

* 数据暗示经济增长温和

路透华盛顿8月9日电---上周美国初请失业金人数意外减少,令人期望上月的就业增幅或在一定程度上持续并给美国经济予提振.

周四公布的其他数据亦表现正面,6月国际贸易逆差为一年半以来最小,因石油进口额大跌.

虽然贸易逆差收窄预示着,政府可能上修上月公布的第二季国内生产总值(GPD)初估值,但其影响被6月趸售(批发)库存的意外下降部分抵消.

劳工部表示,上周经季节调整的初请失业金人数减少6,000人,为36.1万人.分析师原预计为增加至37万人.

上周劳工部公布的报告显示,美国雇主7月招聘雇员数量创下五个月来新高.

"初请失业金人数已回落至3月低位,这个事实预示,就业的加快增长将在未来数月继续支撑消费者支出"UniCredit Research的首席美国分析师Harm Bandholz表示.

美国7月非农就业岗位增加16.3万个,此前连续三个月增幅低於10万.但失业率上升0.1个百分点至8.3%.

上周的初请失业金报告是几周来首次未受汽车工厂关闭的影响.汽车工厂关闭导致了7月失业金请领数据的大幅波动,从而难以清晰解读就业市场状况.

商务部周四公布的另一份报告显示,贸易逆差缩窄10.7%至429亿美元,为2010年12月以来最低,因油价偏低抑制进口.

这低於分析师预估的逆差475亿美元.原油进口额减少22亿美元至329亿美元,为2月以来最低.这是因为每桶原油的平均价格创下了2009年1月来的最大跌幅.

该报告扶助标准普尔500指数小幅上涨,并且连续第五日上扬.美国政府公债价格下滑,美元普涨.

参看美国初请失业金相关图表,请点选:(link.reuters.com/ryt89s).

参看美国贸易收支相关图表,请点选:(link.reuters.com/qav89s).

参看美国趸售贸易相关图表,请点选:(link.reuters.com/cuv89s).

**出口创纪录高位**

贸易收支报告公布後不久,分析师预计美国第二季GDP环比年率初值将被最高上修至增长2.2%,但稍晚报告显示6月趸售库存下滑,令这种预期降温.

目前预计第二季GDP环比年率料将自初估的增长1.5%上修为至少增长1.8%.美国政府本月稍晚将发布第二季GDP修正值.

6月整体趸售库存下滑0.2%,降幅为去年9月来最大,因为石油库存价值大跌8.7%,创2008年10月最大跌幅.5月趸售库存为持平.

库存变化是GDP的一个关键部分,给第二季经济增幅的贡献约为三分之一个百分点.贸易则给GDP增速构成近三分之一个百分点的拖累.

6月出口增长0.9%,至1,850亿美元的纪录水平,制药等消费品出口录得强劲增长.机动车出口劲增5.7%.

商品和服务总进口额减少1.5%,至2,279亿美元,石油以外的消费品进口下滑,凸显国内需求低迷.美国6月食品和资本财进口下滑.

但工业配件和机动车进口增加.

"只要我们继续扩大在世界各地的货物出口,经济有望以温和的步伐增长,"Naroff Economic Advisors首席分析师Joel Naroff表示.

"尽管欧洲危机如火如荼且亚洲增长滑坡,美国出口仍勉力实现增长.除食品外,美国其他商品的出货量均有增长."

尽管6月出口展现强势,轶事佐证预示,全球需求疲软将导致出口放缓.美国供应管理协会(ISM)的7月出口指数连续第三个月下滑.

美国遭遇1956年以来最严重的旱灾也令人担忧,旱灾席卷国内一半地区,恐将损及农业出口.

"就业市场越强,预示未来的消费者支出越好,这无疑会促使贸易数据愈加强劲,"苏格兰皇家银行分析师Omair Sharif指出.

"最终美国将扩大进口并使得贸易逆差走阔.但这未必是个坏事."(完)

--编译 王翔琼/兰秀娟/侯向明/肖群英;审校 吴云凌/张若琪

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。