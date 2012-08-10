美国就业和贸易数据表现正面 为经济温和增长构成支撑

专访：证券监管新政气象万千 QFII投资者看好中国A股--惠理投资董事
路透香港2月23日 - 经历中国股灾沉重打击的境内外投资者，对A股市场的信心正随着证监会改革新政的不断出台重新凝聚。全球知名基金--惠理基金投资董事王焱东就表示，改革新政是对资本市场长期健康发展的保障，QFII现在更加看好中国证券市场。
* 一周初请失业金人数意外减少6,000人
* 6月贸易逆差收窄至429.2美元,为一年半以来最低
* 油价抑制进口,出口触及纪录高位
* 数据暗示经济增长温和
路透华盛顿8月9日电---上周美国初请失业金人数意外减少,令人期望上月的就业增幅或在一定程度上持续并给美国经济予提振.
周四公布的其他数据亦表现正面,6月国际贸易逆差为一年半以来最小,因石油进口额大跌.
虽然贸易逆差收窄预示着,政府可能上修上月公布的第二季国内生产总值(GPD)初估值,但其影响被6月趸售(批发)库存的意外下降部分抵消.
劳工部表示,上周经季节调整的初请失业金人数减少6,000人,为36.1万人.分析师原预计为增加至37万人.
上周劳工部公布的报告显示,美国雇主7月招聘雇员数量创下五个月来新高.
"初请失业金人数已回落至3月低位,这个事实预示,就业的加快增长将在未来数月继续支撑消费者支出"UniCredit Research的首席美国分析师Harm Bandholz表示.
美国7月非农就业岗位增加16.3万个,此前连续三个月增幅低於10万.但失业率上升0.1个百分点至8.3%.
上周的初请失业金报告是几周来首次未受汽车工厂关闭的影响.汽车工厂关闭导致了7月失业金请领数据的大幅波动,从而难以清晰解读就业市场状况.
商务部周四公布的另一份报告显示,贸易逆差缩窄10.7%至429亿美元,为2010年12月以来最低,因油价偏低抑制进口.
这低於分析师预估的逆差475亿美元.原油进口额减少22亿美元至329亿美元,为2月以来最低.这是因为每桶原油的平均价格创下了2009年1月来的最大跌幅.
该报告扶助标准普尔500指数小幅上涨,并且连续第五日上扬.美国政府公债价格下滑,美元普涨.
参看美国初请失业金相关图表,请点选:(link.reuters.com/ryt89s).
参看美国贸易收支相关图表,请点选:(link.reuters.com/qav89s).
参看美国趸售贸易相关图表,请点选:(link.reuters.com/cuv89s).
**出口创纪录高位**
贸易收支报告公布後不久,分析师预计美国第二季GDP环比年率初值将被最高上修至增长2.2%,但稍晚报告显示6月趸售库存下滑,令这种预期降温.
目前预计第二季GDP环比年率料将自初估的增长1.5%上修为至少增长1.8%.美国政府本月稍晚将发布第二季GDP修正值.
6月整体趸售库存下滑0.2%,降幅为去年9月来最大,因为石油库存价值大跌8.7%,创2008年10月最大跌幅.5月趸售库存为持平.
库存变化是GDP的一个关键部分,给第二季经济增幅的贡献约为三分之一个百分点.贸易则给GDP增速构成近三分之一个百分点的拖累.
6月出口增长0.9%,至1,850亿美元的纪录水平,制药等消费品出口录得强劲增长.机动车出口劲增5.7%.
商品和服务总进口额减少1.5%,至2,279亿美元,石油以外的消费品进口下滑,凸显国内需求低迷.美国6月食品和资本财进口下滑.
但工业配件和机动车进口增加.
"只要我们继续扩大在世界各地的货物出口,经济有望以温和的步伐增长,"Naroff Economic Advisors首席分析师Joel Naroff表示.
"尽管欧洲危机如火如荼且亚洲增长滑坡,美国出口仍勉力实现增长.除食品外,美国其他商品的出货量均有增长."
尽管6月出口展现强势,轶事佐证预示,全球需求疲软将导致出口放缓.美国供应管理协会(ISM)的7月出口指数连续第三个月下滑.
美国遭遇1956年以来最严重的旱灾也令人担忧,旱灾席卷国内一半地区,恐将损及农业出口.
"就业市场越强,预示未来的消费者支出越好,这无疑会促使贸易数据愈加强劲,"苏格兰皇家银行分析师Omair Sharif指出.
"最终美国将扩大进口并使得贸易逆差走阔.但这未必是个坏事."(完)
--编译 王翔琼/兰秀娟/侯向明/肖群英;审校 吴云凌/张若琪
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