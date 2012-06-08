美国上周初请失业金人数自4月以来首次减少

* 上周初请失业金人数减少1.2万人

* 四周均值升至377,750人

* 伯南克未暗示即将采取更多宽松措施

路透华盛顿6月7日电---上周美国上周初请失业金人数自4月以来首次减少,显示上月聘雇速度放缓可能只是暂时现象.

美国劳工部周四公布的初请失业金数据,减轻了上周政府公布的就业报告带来的一些担忧.该政府报告显示,5月新增就业大幅减少.

许多分析师认为,冬季天气温暖导致企业聘用更多人手,导致春季雇用活动减少,而天气因素的影响应该是暂时性的.一些分析师认为,最新的初请失业金数据支持了这种看法.

这"让我们更加相信,就业增长趋势要强於5月就业数据所反映的水平,"瑞银集团在客户报告中称.

美国就业增长连续四个月放缓,已经让人们猜测美国联邦储备委员会(FED,美联储)或将出台举措提振经济.

不过,美联储主席伯南克在周四的国会证词中并未暗示进一步货币刺激举措迫在眉睫,但他表示,如果金融问题加剧,美联储将采取行动保护经济.

劳工部公布,上周初请失业金人数经季节调整後下降1.2万人至37.7万人,符合路透调查预估中值.

"如果美国经济确实因欧洲问题影响而趋弱,那麽应该伴有初请失业金数据的佐证,"德意志银行驻纽约分析师Carl Riccadonna说.

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此前一周申领失业金人数连续第四周增加,令这几个月来本已乏善可陈的招聘数据更添忧虑.虽美国三年前摆脱了经济深度衰退,但失业率一直居於高点不下,5月失业率小升至8.2%.

不过近期多数初领失业金人数的增幅还算不大,整体而言仍符合就业市场温和复苏的大趋势.

Oakbrook Investments投资长Peter Jankovskis说道:"我认为美联储关注就业,并为进一步采取措施留有余地,但不会促使其现在立即行动."

美股在伯南克讲话後削减涨幅,不过仍持在平盘上方.中国央行降息的决定提振了此间人气.

**经济面临阻力**

上周美国请领失业金人数为4月28日当周来首次减少.四周均值则增加1,750人至377,750.

政府周五表示5月就业成长为连续第四个月放缓,这令人更加担心欧洲债务危机加深及中国经济放缓正开始打压本已黯淡的美国经济复苏.

伯南克表示,聘雇活动放缓可能是反映冬季天候温暖,或者更糟的是,暗示经济成长太慢,使得失业情况难以大幅改善.

美联储另一份报告显示,第一季美国家庭持续减少负债.家庭债务为连续第16季减少,家庭财富同期增加2.8兆(万亿)美元. (完)

--编译/审校 张涛/王兴亚/孙茉莉/戴素萍/徐文焰

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