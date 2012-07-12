美国上周初次申请失业金人数降至四年低位

专访：证券监管新政气象万千 QFII投资者看好中国A股--惠理投资董事
路透香港2月23日 - 经历中国股灾沉重打击的境内外投资者，对A股市场的信心正随着证监会改革新政的不断出台重新凝聚。全球知名基金--惠理基金投资董事王焱东就表示，改革新政是对资本市场长期健康发展的保障，QFII现在更加看好中国证券市场。
* 上周初请失业金人数降至四年低位
* 部分降幅可能来自暂时性因素
* 进口物价大幅下滑,因油价成本降低
美国华盛顿7月12日电---美国上周初请失业金人数降至四年低位,但是工厂例行夏季停工出现罕见模式,预示未来数周裁员速度可能加快.
周四另外一份报告显示进口物价下滑,这是又一个全球经济降温的讯号,但汽油价格下降也可能对美国消费者有帮助.
美国劳工部称,上周初次申请失业金人数减少26,000人至350,000人,为2008年3月以来最低水准.当时美国正处於上次经济衰退的初期.
劳工部官员表示,该项经季节调整过的数据可能有点失真,因有些汽车制造商延後其汰换设备的年度例行性停工.
这意谓着制造商可能只是延後执行为更换机器设备的临时性裁员,以因应旺盛的需求,这个讯号本身对经济来说是件好事.
"虽今日公布的报告并没有意味着劳动力市场出现明显改善,但或许表明汽车业会继续向好."纽约野村证券分析师Jeffrey Greenberg说道.
能更好的看出就业市场趋势的指标--一周初请失业金四周均值减少9,750人至37.65万人.该数据有明显回落,虽然还只是5月来最低.
美国银行-美林经济分析师Michael Hanson说道:"劳工部好像还是坚信这是季节性调整因素造成的,不很牢靠.此後申领失业金人数可能仍在37万人区间徘徊."
美股下滑,因全球经济步履蹒跚令人担忧.美国现货公债上涨,美元兑日圆下滑.
浏览初请失业金数据的图表,请点击:link.reuters.com/bec49s
浏览美国进口物价图表,请点击:link.reuters.com/dec49s
**油价下滑**
第二季美国企业招聘活动大幅放缓,因雇主们越发担心,愈演愈烈的欧债危机正累及全球经济.
美国政府计划削减支出,以及明年将终止的减税计划亦令很多雇主心存忧虑,担心经济可能步入衰退.
巴菲特称,近几个月美国经济几乎一直是持平的."没有下滑,但也没有象年初一样的增长."他对CNBC说道.
楼市近来相对是个亮点.研调机构CoreLogic表示,第一季抵押贷款负债超过房屋价值的美国屋主已减少.
不过另外一家数据机构RealtyTrac说,6月银行启动止赎程序的规模连续第二个月上升.
另外,劳工部称6月进口物价下滑2.7%,降幅为三年多以来最大,主因为进口油价下滑.
油价因欧洲及中国经济成长降温而走跌.而更添全球经济疲弱讯号的是,印度科技业巨擘Infosys公布获利预警,降幅超过市场预期.
虽然全球经济放缓对美国不利--已有许多分析师认为美国第二季成长也会放慢--但是油价下跌却在黑暗中带来一丝光明.
理由之一是,通胀放慢可能给予美国联邦储备理事会(FED)更多放松政策的空间.周三公布的美联储6月会议记录显示,美联储对必要时扩大购债刺激成长持开放态度.
另外,油价降低也有利美国民众节省开支,使其得以有更多资金用在其他地方,帮助刺激经济.
进口物价数据显示,石油进口成本下降10.5%,是2008年12月以来最大单月跌幅.(完)
--编译 李婷仪/孙茉莉;审校 徐文焰/程琳/张荻
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