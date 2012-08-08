美国6月职位空缺升至四年最高 但企业招聘放缓

机构投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位 以期拉高收益
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
路透华盛顿8月7日电---美国6月职位空缺水平升至四年高位,但企业招聘速度放缓,凸显出最近因经济前景不明而导致的就业市场疲软.
劳工部周二发布月度"职位空缺及劳动力周转调查"报告显示,6月空缺职位增加10.5万个,至376万个,为2008年7月以来最高.但6月招聘职位较5月减少10万个.
分析师称,对美国政府2013年初大幅增税减支以及对欧债危机的忧虑,让企业不愿招聘人手.
有人担心,当重演去年那样的债务上限之争时,美国政界将无力避免跌落"财政悬崖"的局面.去年在债务上限问题上的僵局,使美国失去了标准普尔给予的AAA评级.
"实际上6月招聘活动放缓,表明企业可能不想填补一些空缺职位,直到大选和财政悬崖的不确定性结束."Naroff Economic Advisors首席分析师Joel Naroff指出.
6月解聘人数减少14.9万人,至181万人,大多来自政府部门.
6月几乎是各行各业的职位空缺都出现上升,教育、医疗保健服务和酒店旅馆行业尤其明显.
政府职位空缺继续下降,主要反映出州及地方政府紧缩财政的影响.(完)
--编译 程琳;审校 张若琪
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