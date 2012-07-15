美国7月消费者信心降至七个月低点

* 7月消费者信心连续第二个月下滑

* 6月生产者物价上升0.1%

* 核心物价攀升0.2%

记者 Leah Schnurr/Jason Lange 编译 王冠中

路透纽约/华盛顿7月13日电---周五公布的调查显示,美国消费者信心7月初再次降到七个月最低水准,美国民众对自身财务和就业前景感到悲观.

此外,因能源价格下滑,6月生产者物价仅小幅上扬,暗示通胀压力仍低,让美国联邦储备委员会(美联储,FED)有进一步刺激经济的空间.

消费者信心连续两个月下滑,先前则自去年9月开始连月扬升.目前美国民众对於未来一年财务状况的看法触及历史新低.

分析师表示,尽管整体指数的下滑令人失望,但民众的心态并不像去年夏天那麽悲观,当时即将陷入衰退的担忧甚嚣尘上.

然而同时,High Frequency Economics的首席美国经济分析师Jim O'Sullivan表示,"尽管过去一个月有来自汽油价格下滑和股市温和弹升的助力,经济仍未见反弹,引发成长会在低档维持一段时间的预期."

汤森路透/密西根大学7月消费者信心指数初值,由6月的73.2降至72.0,且逊於分析师预期的升至73.4.

7月数据为2011年12月以来最低.

对於全球经济力道的担忧近来持续升高,欧元区债务危机的疑虑亦带来冲击.美国第一季经济环比年率为成长1.9%,但第二季表现预期不会更好.

仅有19%的消费者预期未来一年财务状况会改善,为开展调查以来最低.美国民众对於长期前景也感到悲观,仅有39%的人预期自身状况会在五年後改善.

"目前这还不会让人过度担忧,但这恰恰显示出,一般家庭对於目前的状况和美国经济感到不安,"Decision Economics的经济分析师Cary Leahey说.

消费者预期指数由67.8降至64.8,亦为12月以来最低.

尽管经济在放缓已成为普遍共识,但消费者对自身目前情况的看法并未因此受到多大影响,消费者现况指数由81.5升至83.2.

尽管如此,就业减少消息的提及频率比新增就业高出一倍,和今年前六个月的情况正好相反.

"消费者最大的担忧就是薪资和就业成长在可见的未来仍旧低迷,而且未来几年可能因为加税和削减福利而变得更加菲薄,"调查主管Richard Curtin说.

金融市场对数据的反应不大,美国股市在早市尾盘上涨逾1%,因中国的数据缓解了对於中国经济放缓会进一步损及全球成长的忧虑.

尽管中国成长率放缓至7.6%,仍比部分市场人士预期来得好.

参看美国消费者信心指数相关图表,请点选(link.reuters.com/dyh49s)

参看美国生产者物价指数相关图表,请点选(link.reuters.com/muh49s)

**物价温和上扬**

美国劳工部周五公布,6月经季节调整消费者物价指数(PPI)较上月上扬0.1%.路透调查的分析师预估原为下滑0.5%.

"美国6月生产者物价0.1%的温和涨势,再次凸显出美联储短期内不需要担心通胀,"多伦多Capital Economics的首席美国经济分析师Paul Ashworth说.

尽管成品的趸售(批发)物价上扬,但半成品和原油产品的成本下滑,暗示未来通胀压力减轻.

能源价格在6月下滑0.9%,因住宅电价创纪录下滑2.1%.柴油价格挫跌8.8%.

食品和汽油价格上扬让分析师感到意外,汽油价格上扬1.9%.然而,用於生产汽油的其他石油产品价格下滑,显示汽油成本将降低.

能源价格下滑料协助支撑经济,因燃料成本和其他投入价格降低,让企业有更多资金进行其他投资,如设备和雇员等.

明年计画的减支和加税可能让美国经济陷入衰退,但调查显示消费者还不会太过担心所谓的"财政悬崖".美国民众预期,国会将采取行动来避免政策大幅紧缩.

但对於政府经济政策的信心仍在11%,接近纪录低点.

劳工部公布的数据显示,6月扣除食品和能源价格的核心PPI较上月成长0.2%,符合预期.

尽管整体通胀近来降温,但核心通胀仍处於较高水准.

美联储部分政策委员担忧,进一步降低借贷成本的行动可能引发通胀升温,尽管美联储已表示,必要时将采取更多行动来支撑经济.

美联储的下次会议将在本月底举行,而主席贝南克下周将在国会进行报告.

美国民众7月的通胀预期仍受抑制.密西根大学调查显示,消费者对一年後通胀率的预期降至2010年10月以来的低点,由3.1%降至2.8%.五到十年的通胀率预期则持稳在2.8%.

印表机制造商利盟国际(Lexmark-International)LXK.N下修第二季财测,因受汇率和欧洲需求较预期疲弱的冲击,凸显出欧元区债务危机的影响.(完)

--译文审校 郑茵

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