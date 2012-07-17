美国6月CPI表现平平 联储是否采取措施备受瞩目

* 6月CPI持平,较上年同期上涨1.7%

* 核心CPI连续第四个月上涨0.2%

* 数据进一步佐证联储将进一步放宽政策

* 7月住宅建筑商人气飞涨至五年高点

路透华盛顿7月17日电---美国6月消费者物价指数(CPI)持平,因汽油价格下滑,给现金吃紧的美国人带来一些安慰,且为美国联邦储备委员会(美联储,FED)进一步放宽货币政策以扶助脆弱的经济留下余地.

周二公布的其他报告显示,7月住宅建筑商信心大涨至五年高点,6月工业生产反弹.不过分析师称,尽管如此,经济增长势头仍趋於疲弱.

"这进一步佐证需美联储为经济和复苏伸出援手,货币政策是唯一的方式."道明证券(TD Securities)资深经济分析师Millan Mulraine说道.

美联储主席伯南克就联储是否接近推出新一轮货币刺激举措方面,则基本没有给出实质性线索.他对议会表示,若有必要美联储将采取行动以扶助经济.

明年政府将大幅削减支出和上调税率,以及欧债危机蔓延引发的担忧,一直累及美国经济.这使得过去三个月就业增长放缓,零售销售下滑.

6月CPI涨幅符合分析师预期,5月CPI较前月下降0.3%.扣住食品和能源後通胀压力也很温和.核心CPI较前月为连续第四个月上升0.2%.

6月CPI较上年同期上升1.7%,5月同比涨幅亦为1.7%.

美联储上周出炉的6月会议记录显示,可能购买更多美国公债来刺激经济,但复苏可能需要进一步疲弱,决策层才能达成广泛共识.

美国第一季国内生产总值(GDP)环比年率为增长1.9%,市场预计第二季GDP环比年率将为增长1.5%左右.

另一份报告显示,7月全美住宅建筑商协会(NAHB)/Wells Fargo房屋市场指数从6月的29攀升至35,创下2002年9月以来最高.

楼市的表现出现逆转,目前是经济中少有的亮点之一.房价跌势在最近数月已经见底.然而住宅建设只占国内生产总值的一小部分,无法独自承担推动经济复苏的任务.

美联储报告显示,6月工业生产较前月上升0.4%,受工厂特别是汽车制造商的产出提振,5月为较前月下降0.2%.

然而,第二季制造业增速大幅放缓,年增长率为1.4%,第一季为增长9.8%.

由於国内及全球需求疲弱,工厂可能难以扩大产出.

"鉴於像新订单、库存增幅与销量的比值等许多制造业前瞻性指标表现疲弱,我们预计将进一步放缓,不过6月的报告暗示前路尚不太明朗,"法国巴黎银行北美首席分析师Julia Coronado表示.

浏览美国通胀的图表,请点选:(link.reuters.com/hus49s)

浏览工业生产的图表,请点选:(link.reuters.com/kys49s)

美国公债价格下跌,因为伯南克对进一步放宽政策含糊其辞令市场感到失望.美元指数略微下滑.美国股市收高,受到高盛(GS.N)及可口可乐(Coca Cola)(KO.N)获利超预估的提振.

上月油价下滑2.0%拉低了整体通胀率,抵消了食品价格上涨0.2%对通胀率的抬升作用.

然而,未来几个月食品价格可能会加速上涨,因为美国一半的地方遭遇乾旱.不过分析师称,这不太可能会阻止美联储进一步放松货币政策.

"乾旱已推高了玉米、大豆和小麦的价格,而这应该最终会传导至CPI中,尽管会有滞後,"美银美林的资深分析师Michael Hanson表示.(完)

--编译 孙茉莉/王翔琼/兰秀娟;审校 徐文焰

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