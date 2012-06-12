美国5月预算赤字较去年同期高出逾一倍

调查：俄罗斯经济2017年有望复苏 结束连续两年萎缩局面
路透莫斯科2月28日 - 周二公布的一项路透调查显示，俄罗斯经济今年有望恢复增长，受消费者需求及投资回升提振，同时预计通胀维持低位且卢布持稳。
路透华盛顿6月12日电---美国财政部周二公布,5月预算赤字为1,246亿美元,较上年同期高出逾一倍.
美国2012财政年度迄今累积预算赤字为8,445亿美元,低於2011财年同期的累计预算赤字.
10月是2012财政年度的第一个月.在截止去年9月30日的2011财政年度,预算赤字总计1.296兆(万亿)美元.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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