美国5月进口物价录得近两年以来最大降幅

* 5月进口物价下滑1.0%,因燃料和食品价格下降

* 为2010年6月以来最大降幅

* 出口物价下降0.4%

路透华盛顿6月12日电---美国5月进口物价录得将近两年以来的最大降幅,因能源和食品价格下滑.这表明在全球需求放缓之际,美国的通胀压力温和.

劳工部周二公布,5月进口物价下跌1.0%,为2010年6月以来最大降幅,之前4月为持平;5月进口物价较上年同期下跌0.3%,为2009年10月以来首次同比下降,这其中亦有美元升值的影响.

数据继续表明,能源价格下滑令通胀压力得到良好控制,再度证明欧债危机恶化导致全球需求疲弱.

经济学家认为,在美国经济复苏不顺的背景下,温和的通胀环境让美国联邦储备委员会(美联储)有更多空间来进一步放宽货币政策,联储或将展开新一轮购债行动(即量化宽松举措),亦可能采取其它举措以维持利率在低水准.

"自从4月以来,价格压力已经大幅减弱...这给美国联邦公开市场委员会(FOMC)进一步出台量化宽松政策的空间,"野村证券资深分析师Ellen Zentner表示.

不过,美联储预计不会在下周为期两天的会议上公布新政策行动.过去三个月来美国经济活动明显降温,就业成长急剧放缓.

就业市场放缓的部分原因要归咎於欧洲债务危机,後者造成诸多不确定性,影响了企业信心.

全美独立企业联盟(NFIB)一份报告显示,5月小企业信心指数下滑0.1%至94.4.

浏览美国进口价格走势图表,请点选(link.reuters.com/gyc78s)

浏览NFIB小企业信心指数图表,请点选(link.reuters.com/ruc78s)

**石油价格下跌**

上月的进口石油价格大幅降低了4.2%,为两年来最高降幅,4月时为下滑0.4%.石油价格疲弱料帮助进一步降低汽油成本,释放家庭收入.

上月进口食品价格下跌0.7%,4月时曾微涨0.1%.不计入燃料和食品的进口价格持平,而汽车和工业用品与材料价格下跌.

能源成本下滑可能会抑制5月趸售(批发)物价.根据一路透调查,周三公布的生产者物价指数(PPI)料连续第三个月下跌.

不计入食品和能源的上月PPI涨幅预计将保持温和.不过,分析师们不认为价格走低将会传导至整体消费者层面.

"与其他类别相比,进口核心消费品价格通胀的下跌较为温和."巴克莱驻纽约资深分析师Peter Newland称.

5月进口工业用品和材料价格录得近两年来最高降幅.进口资本财价格保持不变.进口汽车价格为去年12月以来首次下降.

美国劳工部报告亦显示,上月出口物价下跌0.4%,亦是去年12月以来首次降低,且降幅高於分析师预估的下跌0.1%.4月时出口物价增长0.4%.

5月出口物价较上年同期下滑0.1%,为2009年10月迄今首次同比下降.(完)

--编译 郑茵/洪曦;审校 徐文焰/张涛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。