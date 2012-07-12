美国原油期货延续升势 受FED或再推刺激政策的预期提振

Greenwich调查显示ETF或有助于降低新兴市场股票交易成本
路透伦敦2月22日 - Greenwich Associates周三公布一份调查结果显示，2016年机构投资人为了交易新兴市场股票所支付的成本，与交易发达国家股票的成本差距显着收窄。
路透东京7月12日电---美国原油期货周四延续升势,昨日曾上涨2%,受助于市场预期美国联邦储备委员会(FED,美联储)有望推出经济刺激政策来支撑美国经济.
截至2344GMT,美国8月原油期货上涨0.24美元,至每桶86.05美元.周三结算价上涨1.90美元至每桶85.81美元.该期约上周曾触及近89美元的一个月高位.
布兰特原油8月合约尚无交易,周三结算价升2.26美元至100.23美元.
美国能源资料协会(EIA)公布,截至7月6日当周,不计战略石油储备的国内原油库存较前一周减少470万桶,至3.782亿桶.路透调查的分析师此前预测为减少120万桶.
美国联邦储备委员会(美联储,FED)周三公布的6月会议记录显示,该央行对进一步购买债券刺激经济持开放态度,但经济复苏恐得要更加疲软才能就此议题达成共识.
欧盟执委会周三公布拟对新车实施更严格的碳排放标准计划,引发这会进一步打击本已疲弱的汽车行业的警告.
日本央行周四料不会放宽货币政策,确信该国经济将温和复苏,因国内稳固需求缓解了全球经济成长放缓的不利影响.(完)
--编译 候向明/石冠兰; 审校 程琳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦2月22日 - Greenwich Associates周三公布一份调查结果显示，2016年机构投资人为了交易新兴市场股票所支付的成本，与交易发达国家股票的成本差距显着收窄。
路透新加坡2月23日 - 亚洲股市周四从19个月高位回落；与此同时，美元回升，之前因美国联邦储备委员会(美联储/FED)会议记录显示联储谨慎对待升息而走低。
路透华盛顿2月22日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周三表示，从中国进口享有补贴的客车和卡车轮胎并未损害美国相关行业，因此不会向这些商品课征反倾销和反补贴税。