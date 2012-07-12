美国原油期货延续升势 受FED或再推刺激政策的预期提振

路透东京7月12日电---美国原油期货周四延续升势,昨日曾上涨2%,受助于市场预期美国联邦储备委员会(FED,美联储)有望推出经济刺激政策来支撑美国经济.

截至2344GMT,美国8月原油期货上涨0.24美元,至每桶86.05美元.周三结算价上涨1.90美元至每桶85.81美元.该期约上周曾触及近89美元的一个月高位.

布兰特原油8月合约尚无交易,周三结算价升2.26美元至100.23美元.

美国能源资料协会(EIA)公布,截至7月6日当周,不计战略石油储备的国内原油库存较前一周减少470万桶,至3.782亿桶.路透调查的分析师此前预测为减少120万桶.

美国联邦储备委员会(美联储,FED)周三公布的6月会议记录显示,该央行对进一步购买债券刺激经济持开放态度,但经济复苏恐得要更加疲软才能就此议题达成共识.

欧盟执委会周三公布拟对新车实施更严格的碳排放标准计划,引发这会进一步打击本已疲弱的汽车行业的警告.

日本央行周四料不会放宽货币政策,确信该国经济将温和复苏,因国内稳固需求缓解了全球经济成长放缓的不利影响.(完)

--编译 候向明/石冠兰; 审校 程琳

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