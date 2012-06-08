惠誉称若未推可信计划 将在明年调降美国债信评级

全球主权债规模今年有望触及纪录新高44万亿美元--标普
路透伦敦2月24日 - 周五债信评级机构标普全球的估测显示，全球主权债规模今年有望触及新的纪录高位44万亿(兆)美元，尽管各国政府的年度借款略有下降。
路透纽约6月7日电---惠誉周四重申,如果美国无法控制赤字且出台"可信的"财政整固计划,则将在明年调降美国主权债信评级.
惠誉同时表示,希腊若果真退出欧元区,则将迅速调降塞普勒斯、爱尔兰、意大利、西班牙及葡萄牙的信贷评级.此外,所有欧元区国家的评级都会列入负向评级观察名单当中,在六个月的时间架构内有可能会被降级.
主权评级分析师Ed Parker表示,"在四个AAA级主要国家当中,美国是惟一一个没有可信的财政整固计划的国家";中期而言,该国债务与国内生产总值(GDP)的比率料将上扬.(完)
--编译 龚芳;审校 张涛
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