美国6月零售销售连续第三个月下滑 行业表现普遍低迷

* 6月零售销售较前月下降0.5%,为连续第三个月下滑

* 调查暗示,美国企业收缩招聘计划

* 7月纽约联邦储备银行制造业指数上升

* 5月企业库存较前月增长0.3%

路透华盛顿7月16日电---美国6月零售销售连续第三个月下滑,创下自2008年美国陷入衰退以来的最长连续下降纪录.

商务部周一称,6月零售销售较前月减少0.5%,从电子到汽车等许多行业都出现下滑.分析师原先预期小幅上升.

"相关证据越来越明确地显示,美国经济正在放缓."Plante Moran Financial Advisors投资策略师Jim Baird表示.

零售销售以及之前出炉的疲弱经济数据令美国总统奥巴马在11月的大选前备受压力.共和党总统候选人罗姆尼(Mitt Romney)把矛头直指疲弱的经济.

美元兑欧元下滑,美国公债10年期收益率(殖利率)跌至纪录低点,因该数据引发对经济处境艰难,并需要美国联邦储备委员会(FED,美联储)提供更多帮助的忧虑.美国股市亦下跌.

美联储主席伯南克周二和周三将参加国会听证会,就联储对经济的看法发表证词.

过去几个月中,美国就业增长明显放缓,因雇主担心欧债危机愈演愈烈,导致全球经济低迷.中国、欧洲和英国央行今夏已经放宽了货币政策以刺激经济.

国际货币基金组织(IMF)周一下调了全球经济增长预估,并敦促欧洲政策制定者采取更为大胆的行动遏制危机蔓延.IMF亦警告中国经济存在硬着陆的风险.

受全球放缓的拖累,美国工业部门也显示出下滑的迹象,但周一公布的纽约联邦储备银行7月制造业指数超过预估.但该州工厂新订单萎缩.

零售数据令人担忧,因为该数据暗示,占经济总量约三分之二的消费者支出亦下滑.

"这又是一个说明宏观经济不确定性如何影响经济活动的例子,"Van Eck G-175 Strategies的董事总经理Eric Fine表示.

摩根大通分析师Michael Feroli称该份零售销售报告"整个非常糟糕",并把对第二季国内生产总值(GDP)的预估从成长1.7%下调至增长1.4%.

第一季GDP环比年率为增长1.9%.

浏览美国零售销售的图表,请点选:(link.reuters.com/jun49s)

浏览纽约联邦储备银行制造业指数的图表,请点选:(link.reuters.com/pun49s)

**信心下滑**

全美商业经济协会(NABE)一份调查周一显示,美国企业招聘员工计划有所缩减,有越来越多的企业认为欧洲债务危机正在侵蚀其营收.

调查还显示,47%的企业认为营收下滑是因受到欧债危机拖累.对於那些生产商品而非提供服务的企业来说,影响更大.

在另一份报告中,商务部称美国5月企业库存增长,因为汽车经销商补充库存以满足需求.

然而,6月需求看似疲弱.零售销售报告显示,上月汽车及零件经销商的营收下滑0.6%.

电子器材商店的营收下降0.8%,而加油站的营收下滑1.8%,因为汽油价格下降.

通常来说,油价下降缓解了消费者的压力,并令其可以在其他地方消费.但6月的情况似乎并不是这样.

"消费者明显处於挣扎状态,并没有受益於油价下滑,"4Cast的分析师David Sloan表示.

汽油价格或许不会持续下滑.7月迄今,美国原油期货一直在上涨.

明年消费者亦面临税收增加且政府支出减少的问题,这两项措施可能会把经济推入衰退境地.

议员们正在就如何避免"财政悬崖"进行辩论.民主党周一警告称,如果共和党坚持要延长对高收入者较低税率的政策,他们就准备使布什时代所有的减税政策到期.(完)

--编译 徐文焰/张荻/兰秀娟/侯向明/孙茉莉/程琳

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