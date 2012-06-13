美国5月零售销售与PPI数据疲弱 美联储出台刺激政策可能性提高

资料图片显示一名女士在加州一个超市购物。美国5月零售销售连续第二个月下降，PPI降幅为三年来最大，令美联储采取进一步行动以支撑脆弱经济的可能性增大。 REUTERS/Dino Vournas

* 5月零售销售下降0.2%

* 扣除汽车的零售销售创两年来最大降幅

* 数据显示需求总体上呈现疲弱

* 5月生产者物价指数(PPI)下降1%,因能源价格疲弱

路透华盛顿6月13日电---美国5月零售销售连续第二个月下降,PPI降幅为三年来最大,令美国联邦储备委员会(美联储)采取进一步行动以支撑脆弱经济的可能性增大.

在此之前,近期公布的包括就业和制造业报告在内的一系列数据已经表明,美国经济复苏有所放慢.

消费者支出是支撑第一季经济复苏的关键因素之一,新公布的零售销售数据令一些经济学家下调对第二季的成长预估.

"这表明经济成长的步伐进一步放慢,预示复苏可能需要美联储施以援手."道明证券(TD Securities)驻纽约的资深经济分析师Millan Mulraine说.

商务部报告显示,5月零售销售较前月下降0.2%,因建筑材料需求下滑,且汽油价格下跌拉低了加油站的收入.4月数据修正後为下降0.2%.

汽车销售上升0.8%令人意外,因为生产商原已公布汽车销量下降.扣除汽车的零售销售下降0.4%,为两年来最大降幅.4月降幅为0.3%.

"这种疲弱只是今年稍早销售意外强劲之後的一种暂时现象,还是说这种放缓趋势将继续下去,目前仍无定论,"Plante Moran Financial Advisors首席投资分析师Jim Baird说.

"目前有证据开始表明经济出现全面放缓,陷入衰退的风险上升."

图表--美国5月零售销售下滑:(link.reuters.com/qaj78s)

图表--美国5月生产者物价指数下跌:(link.reuters.com/kaj78s)

图表--美国4月企业库存:(link.reuters.com/rej78s)

**需求降温**

此外,劳工部公布,PPI在4月下降0.2%後5月下跌1.0%,因能源价格下挫4.3%.扣除食品和能源的PPI连续第二个月上升0.2%.

欧洲债务危机恶化,再加上不确定美国国会是否会设法避免多项减税举措在年底如期终止(即所谓的"财政悬崖"),这些因素正在损及企业和消费者信心.过去三个月就业已放慢增长,5月雇主新增雇佣岗位为一年来最少.

经济复苏乏力,使得美联储推出新一轮宽松货币政策的预期升温,不过对於联储是否会在周二和周三举行的下次政策会议上采取行动,分析师们观点不一.

少部分人认为,第三轮资产购买计划可能到来,不过在其他人看来,美联储更有可能延长扭转操作,来将长期借款成本进一步压低.

其余的分析师则预计不会有新行动--至少眼下还不会.

"我们仍然相信,美联储在是否推出第三轮量化宽松的问题上会再等一等,观望国内和全球形势将会怎样发展.不过疲弱的数据的确是增加了行动的理由."苏格兰皇家银行资深分析师Michelle Girard表示.

数据以及周末希腊大选前的市场忧虑拖累美国股市收低.美国公债价格上扬,而美元兑一篮子货币则下跌.

周三公布的路透调查显示,分析师在过去一个月下调了经济成长和就业预估,预计从现在到10月期间,每月就业平均仅会成长14.7万--要想在总统大选前降低目前为8.2%的失业率,这样的增长速度显然太慢.

对於总统奥巴马而言,这并不是一个好消息.根据路透周二发布的一份调查,奥巴马的支持率已下降到1月迄今最低水平.

零售销售疲弱,加之周三另一份报告显示4月企业库存增加速度温和,促使部分分析师下调第二季增长预估.摩根大通将第二季经济增长年率从2.5%下调至2%.

上月零售销售受到汽油零售销售创五个月来最大跌幅的拖累,因价格下滑.

不过汽油价格下跌为暗淡的经济前景带来一线曙光,可能释放消费者的可支配收入并帮助控制通胀压力.

不过扣除汽车、汽油和建筑材料後的核心零售销售上升0.1%,与4月升幅相似.

分析师预计本季消费者支出有望增加2.1%,第一季为增加2.8%.(完)

--编译 郑茵/洪曦/杜明霞;审校 戴素萍/张涛/张荻

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