2017年美国将取代俄罗斯成为全球最大天然气产出国--IEA

路透吉隆坡6月5日电---国际能源署(IEA)周二表示,非常规供应飙升将使得美国在2017年取代俄罗斯,成为全球最大天然气供应商,但美国仍需进口来满足旺盛需求.

难以开发的贮存天然气和油页岩产出迅速增长,彻底改变了美国这一行业的面貌,使美国从最大的天然气进口国转成潜在的出口国,且降低了对昂贵的原油的依赖.

IEA预计美国天然气总产出将从2011年的6,530亿立方米,在2017年升至7,690亿立方米,而同期俄罗斯产出将从6,590亿立方米升至7,570亿立方米.

不过美国需求也料将从去年的6,900亿立方米升至2017年的7,790亿立方米,因过去几年天然气价格下跌刺激美国工业的需求增长.

IEA还表示,天然气可能在2017年取代煤炭,成为美国电站最大燃料源.

大量廉价的天然气对於北美众多能源敏感行业来讲将是福音,而对欧洲的这样行业而言则是梦魇.

"(欧洲)的工业领域面临的价格是美国的三倍或四倍,美国将成为欧洲石化和化肥行业的新竞争者."

IEA还称,预计全球天然气需求每年增加5,760亿立方米,在2017年达至39,370亿立方米,其中增需约四分之一来自中国.

该机构称,在此报告研究的五年期间内,中国需求将从2011年的1,300亿立方米,增长一倍在2017年达至2,730亿立方米.这将令中国成为排在美国和俄罗斯之後的第三大天然气消费国.(完)

--编译 田建华; 审校 高琦

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