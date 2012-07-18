联合国应以制裁威胁 让安南计划奏效--叙反对派

路透纽约7月17日电（记者 Michelle Nichols）---叙利亚主要反对组织周二称，联合国应继续用制裁威胁叙当局，让摇摇欲坠的安南和平计划焕发新生，以结束长达16个月的冲突。联合国安理会即将就涉叙决议草案进行投票。

叙利亚全国委员会（Syrian National Council）称，已在纽约与联合国安理会成员国大使进行会谈，要求安理会加强行动，执行安南特使的六点和平计划。

该组织对外关系负责人Bassma Kodmani在新闻发布会上称：“由於缺乏执行机制，也未明确叙政权不遵守的後果，因此导致安南的计划……没有奏效，也让叙利亚人对该计划的可行性失去信心。”

西方国家提出一项决议草案，如果叙总统阿萨德政府继续在城镇使用重武器，将对叙政府进行制裁。联合国安理会周三将对该草案投票。

俄罗斯已表示，将阻止草案通过。

联合国安理会周五前将决定是否延长联合国观察团在叙监督的使命。

Kodmani称，根据《联合国宪章》第七章制定的决议，是让安南计划起死回生的最後机会。

Kodmani称：“若联合国安理会决议再次被否决，将对叙政权和人民发出错误信息，是对暴力活动继续、叙人民继续受压迫、继续屠杀的默许。”（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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