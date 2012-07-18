联合国应以制裁威胁 让安南计划奏效--叙反对派

特朗普政府拟扩大被列为驱逐目标的移民群体--文件
路透华盛顿2月18日 - 据路透所见的两份备忘录草案称，美国特朗普政府计划命令移民机构大幅扩大被列为驱逐出境目标的移民群体。McClatchy新闻机构周六首先报导了相关文件。
路透纽约7月17日电（记者 Michelle Nichols）---叙利亚主要反对组织周二称，联合国应继续用制裁威胁叙当局，让摇摇欲坠的安南和平计划焕发新生，以结束长达16个月的冲突。联合国安理会即将就涉叙决议草案进行投票。
叙利亚全国委员会（Syrian National Council）称，已在纽约与联合国安理会成员国大使进行会谈，要求安理会加强行动，执行安南特使的六点和平计划。
该组织对外关系负责人Bassma Kodmani在新闻发布会上称：“由於缺乏执行机制，也未明确叙政权不遵守的後果，因此导致安南的计划……没有奏效，也让叙利亚人对该计划的可行性失去信心。”
西方国家提出一项决议草案，如果叙总统阿萨德政府继续在城镇使用重武器，将对叙政府进行制裁。联合国安理会周三将对该草案投票。
俄罗斯已表示，将阻止草案通过。
联合国安理会周五前将决定是否延长联合国观察团在叙监督的使命。
Kodmani称，根据《联合国宪章》第七章制定的决议，是让安南计划起死回生的最後机会。
Kodmani称：“若联合国安理会决议再次被否决，将对叙政权和人民发出错误信息，是对暴力活动继续、叙人民继续受压迫、继续屠杀的默许。”（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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