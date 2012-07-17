美国参议院指责通货监理局放任汇丰洗钱问题恶化

路透7月16日电---美国参议院周一在报告中严厉指责美国通货监理局(OCC)无能,未能监督到汇丰控股(HSBA.L)美国分支内部长期且普遍的失误,阻止其为客户洗钱.

报告称OCC放任问题"恶化"多年,未采取有力行动修正问题,直到OCC发现有两个美国执法单位开始调查透过汇丰帐户洗钱的案件.

OCC未能迫使汇丰修正其不完善的反洗钱系统,"稽查人员经过六年的调查,确认OCC(反洗钱系统)的监督模型有系统性缺失,需要加以修正,"美国参议院常设调查小组委员会的报告称.

OCC局长Thomas Curry上任还不到四个月,周二他将出席调查小组委员会的听证会,回答为何OCC没有对汇丰采取更强硬行动.

根据参议院的报告,OCC在查验後曾指认出反洗钱系统的缺失.

"每次问题被指认出来之後,(汇丰)承诺会改进,而有时它的确做到,但这些修正动作都仅是勉强达标而已."报告称.(完)

--编译 李婷仪;审校 徐文焰

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