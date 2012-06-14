美国股市收升 因各国央行准备采取协同行动

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
* 在希腊大选後,如有需要,各国央行准备采取协同行动
* 上周美国初请失业金人数上升,但焦点还在希腊
* 诺基亚将裁员20%,其ADR重挫
* 道指收升1.2%,标普500指数上涨1.1%,Nasdaq指数收高0.6%
路透纽约6月14日电---美国股市周四收升,此前消息称,如果希腊周末大选结果导致金融市场动荡,各国央行准备采取协同行动.
20国集团官员向路透表示,各国央行将采取行动稳定市场及防止出现信贷紧缩.
消息在今日尾盘公布,提振市场,美股本周走势非常震荡,在平盘上下拉锯,因忧虑希腊周日大选可能为该国退出欧元区铺路.
能源股涨幅在标普500指数各大类股中.GSPE中最大,升1.7%,受助于美国原油价格上升2%.雪佛龙(CVX.N)扬升1.8%,报101.92美元,对道指的提振最大.
不过,市场盘初的升幅尾盘有所消退,美股仍容易出现走势大幅摇摆的情况.道指一度升1.6%,触及日内高位,但收盘升幅为1.2%.
"我不能想像这是股市大幅攀升的开始,因还有许多问题,"Wells Fargo Funds Management首席股市策略师John Manley说.
道琼工业指数.DJI收高155.53点,或1.24%,至12,651.91点;标准普尔500指数.SPX收升14.22点,或1.08%,至1,329.10点.Nasdaq指数.IXIC上涨17.72点,或0.63%,至2,836.33点.
本周每个交易日几乎都扭转上一天的走势,市场某天升约1%,第二天又录得基本相同的跌幅.这使标普500指数较上周五收盘持平.
"市场在如此短的时间内大幅震荡,甚至连交易商也对抓住低谷,把握交易趋势不乐观,因走势反覆;风险回报不具吸引力."
周四数据提供了经济放缓的最新凭证,上周美国初请失业金人数意外上升.一些投资人冀望周三美联储公布政策声明时,将暗示推出更多量化宽松政策以应对经济成长迟滞.
今日成交量低,此前美国公布的劳工市场报告疲弱,且意大利和西班牙公债收益率不断上升,打压市场人气.纽约证券交易所、Nasdaq和美国证交所市场的总成交量约为65亿股,较20日移动均值低7%.
周四希腊银行股暴涨逾20%,投机者似乎押注周日希腊大选结果将有利於该国救助计划.这一走势受到美国股市交易商的关注.
美国5月消费者物价指数(CPI)较前月下降0.3%,降幅创逾三年来最大,这可能亦给了美联储下周放松政策的空间.
"今天你看到的是投资者确实在根据两件事进行交投:一方面是,通胀预期、经济复苏放缓及就业市场,另一方面是,这些因素对未来可能的量化宽松意味着什麽,"Snow Capital Management的投资组合经理Joshua Schachter表示.
评级机构穆迪周三将西班牙公债评等下调三个级距,从A3调降至Baa3,称该国银行业获得最新的欧元区救助将增加西班牙的债务负担.
评级机构Egan-Jones周四将法国主权评级调降至BBB+,展望为负面,称随着欧债危机继续肆虐市场,预期法国的融资成本将面临更大的压力.
公司方面,诺基亚(Nokia)NOK1V.HENOK1V.HE称计划再削减1万个岗位,占员工总数的五分之一,并称因为竞争激烈,其电话部门第二季将录得超出预期的损失.在美国上市的诺基亚美国存托凭证(ADR)暴跌15.8%,至2.35美元.在欧洲市场上,诺基亚的股价收低近18%,收盘价处於2欧元的心理大关之下,为1996年来首见.(完)
--编译 利棣儿/兰秀娟;审校 母红/利棣儿
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
路透苏黎世3月2日 - 瑞士信贷对全球最富有人士的放款增加，将有助于其对财富管理的大举押注得到回报。