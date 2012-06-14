美国股市收升 因各国央行准备采取协同行动

* 在希腊大选後,如有需要,各国央行准备采取协同行动

* 上周美国初请失业金人数上升,但焦点还在希腊

* 诺基亚将裁员20%,其ADR重挫

* 道指收升1.2%,标普500指数上涨1.1%,Nasdaq指数收高0.6%

路透纽约6月14日电---美国股市周四收升,此前消息称,如果希腊周末大选结果导致金融市场动荡,各国央行准备采取协同行动.

20国集团官员向路透表示,各国央行将采取行动稳定市场及防止出现信贷紧缩.

消息在今日尾盘公布,提振市场,美股本周走势非常震荡,在平盘上下拉锯,因忧虑希腊周日大选可能为该国退出欧元区铺路.

能源股涨幅在标普500指数各大类股中.GSPE中最大,升1.7%,受助于美国原油价格上升2%.雪佛龙(CVX.N)扬升1.8%,报101.92美元,对道指的提振最大.

不过,市场盘初的升幅尾盘有所消退,美股仍容易出现走势大幅摇摆的情况.道指一度升1.6%,触及日内高位,但收盘升幅为1.2%.

"我不能想像这是股市大幅攀升的开始,因还有许多问题,"Wells Fargo Funds Management首席股市策略师John Manley说.

道琼工业指数.DJI收高155.53点,或1.24%,至12,651.91点;标准普尔500指数.SPX收升14.22点,或1.08%,至1,329.10点.Nasdaq指数.IXIC上涨17.72点,或0.63%,至2,836.33点.

本周每个交易日几乎都扭转上一天的走势,市场某天升约1%,第二天又录得基本相同的跌幅.这使标普500指数较上周五收盘持平.

"市场在如此短的时间内大幅震荡,甚至连交易商也对抓住低谷,把握交易趋势不乐观,因走势反覆;风险回报不具吸引力."

周四数据提供了经济放缓的最新凭证,上周美国初请失业金人数意外上升.一些投资人冀望周三美联储公布政策声明时,将暗示推出更多量化宽松政策以应对经济成长迟滞.

今日成交量低,此前美国公布的劳工市场报告疲弱,且意大利和西班牙公债收益率不断上升,打压市场人气.纽约证券交易所、Nasdaq和美国证交所市场的总成交量约为65亿股,较20日移动均值低7%.

周四希腊银行股暴涨逾20%,投机者似乎押注周日希腊大选结果将有利於该国救助计划.这一走势受到美国股市交易商的关注.

美国5月消费者物价指数(CPI)较前月下降0.3%,降幅创逾三年来最大,这可能亦给了美联储下周放松政策的空间.

"今天你看到的是投资者确实在根据两件事进行交投:一方面是,通胀预期、经济复苏放缓及就业市场,另一方面是,这些因素对未来可能的量化宽松意味着什麽,"Snow Capital Management的投资组合经理Joshua Schachter表示.

评级机构穆迪周三将西班牙公债评等下调三个级距,从A3调降至Baa3,称该国银行业获得最新的欧元区救助将增加西班牙的债务负担.

评级机构Egan-Jones周四将法国主权评级调降至BBB+,展望为负面,称随着欧债危机继续肆虐市场,预期法国的融资成本将面临更大的压力.

公司方面,诺基亚(Nokia)NOK1V.HENOK1V.HE称计划再削减1万个岗位,占员工总数的五分之一,并称因为竞争激烈,其电话部门第二季将录得超出预期的损失.在美国上市的诺基亚美国存托凭证(ADR)暴跌15.8%,至2.35美元.在欧洲市场上,诺基亚的股价收低近18%,收盘价处於2欧元的心理大关之下,为1996年来首见.(完)

--编译 利棣儿/兰秀娟;审校 母红/利棣儿

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