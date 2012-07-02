美国小企业贷款5月升至今年以来最高位--PayNet

路透芝加哥7月2日电---周一据PayNet报告显示,美国小企业贷款5月升至今年以来最高水平,暗示未来经济成长将增强,尽管其它数据显示经济形势脆弱.

PayNet表示,5月汤森路透/PayNet小企业贷款指数升至108.4,4月上修後为98.6.这次指数的上升弥补了之前四个月的多数降幅.

5月美国小企业贷款较上年同期增长18%,增幅超过2011年的评级增幅17%.历史经验表示,这项贷款指数常预示未来几个月整体经济增长状况的转变方向.

PayNet创始人Bill Phelan表示,贷款利率较低和企业资产增加可能是推动贷款增加的原因.

他还补充称,虽然最新数据仅对一个月而言,但"我认为美国经济避开另一场衰退的机率上升."

PayNet另外有数据显示,拖欠贷款的小企业数量有所减少,这对他们现在和未来的借款能力而言是个吉兆.

PayNet从超过250家美国贷款机构搜集实时贷款信息,比如贷款发起和拖欠情况.(完)

--编译 白云;审校 吴云凌

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