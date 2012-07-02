美国小企业贷款5月升至今年以来最高位--PayNet

苹果将在数月之内于印度投产iPhone SE--消息
路透孟买2月17日 - 直接知悉内情的行业消息人士周五表示，未来数月，苹果将开始在印度南部科技重镇班加罗尔一处合约代工厂组装价格偏低的iPhone SE机型。
路透芝加哥7月2日电---周一据PayNet报告显示,美国小企业贷款5月升至今年以来最高水平,暗示未来经济成长将增强,尽管其它数据显示经济形势脆弱.
PayNet表示,5月汤森路透/PayNet小企业贷款指数升至108.4,4月上修後为98.6.这次指数的上升弥补了之前四个月的多数降幅.
5月美国小企业贷款较上年同期增长18%,增幅超过2011年的评级增幅17%.历史经验表示,这项贷款指数常预示未来几个月整体经济增长状况的转变方向.
PayNet创始人Bill Phelan表示,贷款利率较低和企业资产增加可能是推动贷款增加的原因.
他还补充称,虽然最新数据仅对一个月而言,但"我认为美国经济避开另一场衰退的机率上升."
PayNet另外有数据显示,拖欠贷款的小企业数量有所减少,这对他们现在和未来的借款能力而言是个吉兆.
PayNet从超过250家美国贷款机构搜集实时贷款信息,比如贷款发起和拖欠情况.(完)
--编译 白云;审校 吴云凌
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