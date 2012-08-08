香港《经济日报》：美国严查渣打 香港亦要防风

（8月8日社评）

渣打银行遭美国监管部门指控涉洗黑钱,股价昨暴挫,有阴谋论指美国欲拖欧洲尤其伦敦金融中心後腿,惟无论是否涉美欧角力,全球对金融业肆无忌惮确感不满,加强监管执法是大势所趋,香港当局与业界亦需加警惕.

渣打集团股价昨现恐慌性抛售,投资者狠沽渣打,因忧虑美国监管机构重手严惩该行,情况较上月被美国监管当局指控洗黑钱的汇丰更严峻.

其一,渣打违规情节更严重.纽约州金融监管机构指控,渣打涉嫌以欺诈手段误导监管机构,为伊朗政府洗钱达10年.相较汇丰被指监管不力的“无心之失”,渣打的“罪名”严重得多,更因涉及金额达2,500亿美元,所涉罚款恐相当该行8年盈利.

其二,美国加力打击银行违规行为.2008年金融海啸爆发,正因银行业漠视风险与监管,为求赚钱弄虚作假,全球民众早已极为不满.惟银行界仍未有所收敛,近日又被揭在伦敦拆借市场造假,故不单美国、环球金融监管部门都正承受巨大压力,要以更严格规则与力度纠正歪风.

其三,欧美金融角力.市场正流传阴谋论,指美国银行业因金融海啸元气大伤,复遭更严格的监管措施打击业务发展空间,纽约的竞争对手伦敦虽亦受欧债拖累,美国为免此消彼长,遂藉洗黑钱指控,打击以伦敦为基地的银行,力保纽约金融中心牛耳地位.

此阴谋论是否确有其事,外界无法得知,惟美国监管机构加大对银行业的监管力度,包括要藉打击典型以杀鸡儆猴,确是环球金融业所要面临的大趋势.

对此,香港不单因渣打与汇丰是香港持牌银行而需加以注意,更要小心有关银行业务受美国当局严惩下,会否出现连锁效应,影响香港金融业,以及香港会否卷入洗黑钱风波.香港金管局昨回应指正研究美国当局有关指令对香港影响,此方向正确,惟须快速及审慎.

上述美欧角力阴谋论虽难查究,但不要注意会否有更多国际银行遭美国各式审查而出事,以至牵连香港.故香港监管当局不单要对经济与金融敏感,更要有政治敏感度,应对可能出现的冲击.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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