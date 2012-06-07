美国股市涨跌互现 伯南克言论抵消中国降息利好

* 中国降息支撑工业和材料股

* 伯南克言论挫伤人气

* 道指上涨0.37%,标普500指数微跌0.01%,Nasdaq指数下跌0.48%

路透纽约6月7日电---美国股市标准普尔500指数周四收盘基本持平,因为中国降息带来的乐观情绪被美国联邦储备委员会(FED,美联储)主席伯南克言论所抵消.伯南克的讲话打压了更多美国刺激政策出台的预期.

道指和Nasdaq指数均收在日高下方,道指温和收高,而Nasdaq收跌.

伯南克发表言论後,股市下跌.上日美股录得今年迄今最大单日涨幅.之前三日,标准普尔500指数累计上涨2.9%,扳回5月的部分跌幅.

中国央行意外下调指标利率25个基点,帮助缓解了对全球需求疲软的担忧.

人们愈加揣测,多家央行将采取更多行动来对抗欧洲债务问题升级及全球经济成长放缓.伯南克周四在证词中称,美联储准备好了采取行动,但没有给出近期祭出举措的任何暗示.

他的言论抵消了过去24小时其他美联储官员更具支撑性言论的影响,但仍为6月20日美联储下次会议祭出更多措施留下了空间.

"伯南克令交易商出其不备.在美联储副主席表示量化宽松似乎是预料之中的必然结局後,伯南克真是把人们搞晕了.我们试图摆脱这一影响,但跟进买盘缺乏,动能丧失,"PFG Best的高级市场分析师Phil Flynn表示.

世界第二大经济体--中国降息帮助提振了与中国商品工业相关的美国企业的股票.

标普工业类股指数.GSPI上涨0.6%,材料类股升0.2%.

道琼工业指数.DJI上涨46.17点,或0.37%,至12,460.96点;标准普尔500指数.SPX小幅收低0.14点,或0.01%,至1,314.99点.Nasdaq指数.IXIC下跌13.70点,或0.48%,至2,831.02点.

周三美国股市跳涨逾2%,标普500指数连涨第三天,该指数自上周五触及关键的技术支撑位200日均线後出现反弹.

标普500指数仍远离今年高位.

尽管欧洲仍是市场关注焦点,股市对於惠誉下调西班牙债信评等无甚反应.惠誉下调西班牙评等至"BBB",展望为负面.西班牙评等较垃圾级别仅高两个级距.

德国政府和主要反对党就一项欧洲金融交易税议案的提纲达成一致,料为德国议会批准欧元区财政协定和永久救助计划扫清道路.

西班牙透过公债标售完成筹资逾20亿欧元,减轻了有关该国被排除在金融市场门外的担心,不过西班牙的借贷成本较高.

Nasdaq市场上,Nvidia(NVDA.O)大跌4%,报11.89美元,此前FBR下调该公司目标价.(完)

--编译 兰秀娟/洪曦;审校 利棣儿

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