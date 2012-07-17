美股收高 可口可乐和高盛业绩优於预期

* 美联储主席伯南克没有提供刺激政策的细节,只说经济疲弱

* 高盛和可口可乐业绩优於预期,股价上涨

* 防御类股走势持续强劲

* 道指收高0.6%,标普500指数涨0.7%,Nasdaq指数升0.5%

路透纽约7月17日电---美国股市周二收高,可口可乐(KO.N)和高盛(GS.N)成为最新的获利超预期的标普500指数成份股,且美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席伯南克保留了推出更多经济刺激措施的可能性.

对企业获利下滑的忧虑迄今尚未被证实.尽管已进入业绩期一小段时间,大约72%的公司公布的业绩优於预期,不过预期已被大幅下调.

高盛(GS.N)收高0.3%,报97.98美元,尽管其季度获利下降12%.可口可乐(KO.N)业绩亦高於预估,股价涨1.6%,至77.69美元.

伯南克在参议院金融委员会作证词陈述时,没有提供第三轮量化宽松政策的细节,使市场人士倍尝挫折感,股市早盘下跌.

但伯南克称,如果有明确的迹象显示失业率并未下降,或通缩风险上升,那麽决策者将考虑一系列工具以进一步刺激经济成长.

"我们预计美联储会推出第三套量化宽松政策,可能早至8月份."Gary Goldberg Financial Services总裁Oliver Pursche表示.

Pursche警告不要过分解读超过下调後预估值的业绩.分析师大幅下调了相比去年同期业绩增幅的预估值.根据汤森路透数据,市场预计标普500企业第二季盈利同比增加6%,4月1日预估为9.2%.

"看看可口可乐、看看高盛、看看上周公布的一些优於预期的财报,都是因为期望值相当低."他表示.

在过去一个月,标普500指数多数升幅来自电信服务类股、消费必需品和保健类股的贡献,这些板块被认为是防御性的,较安全的投资.而工业股、科技股和原材料股同期则下跌.

保健产品生产商强生(JNJ.N)周二下调全年盈利预估.但该股攀升0.8%,报69美元,触及逾三年最高,自6月初,该股已大涨12%.

基础原材料类股在标普500指数中涨幅居前,化肥企业Mosaic(MOS.N)公布优於预期的季度业绩後股价急升5.1%.

道琼工业指数.DJI收高78.33点,或0.62%,至12,805.54点;标准普尔500指数.SPX上升10.03点,或0.74%,至1,363.67点.Nasdaq指数.IXIC收升13.10点,或0.45%,至2,910.04点.

"如果经济持续走软,意味着伯南克可能将动真格的了,在那之前,市场可能会先保持住."Robert W. Baird & Co首席投资策略师Bruce Bittles表示.

"从技术面来看,市场趋势有改善,但还是由防御类股领跑,这表明风险意愿不高."

标普500指数在过去九个交易日中有七日收低,累计跌幅约1%.

在经济状况不断恶化的情况下,美股跌幅相对不大要部分归功于公债收益率处於历史低位,以及美联储保持警惕.

道富银行(STT.N)公布第二季净利下滑後,股价收挫6.4%,报41.31美元.

对雅虎(YHOO.O)任命原谷歌(GOOG.O)高管Marissa Mayer为新执行长的兴奋情绪消散,雅虎股价下滑0.3%,报15.60美元,盘中一度上扬2%.

纽约证交所、Nasdaq和美国证交所市场的总成交量约为63.1亿股,今年迄今日成交均值为62.2亿股.

纽约证交所上涨股和下跌股比约为2:1,Nasdaq市场则约为5:4.(完)

--编译 于春红/李军;审校 母红/利棣儿

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