美股一周展望：央行刺激举措与企业财报将成为关注焦点

记者 Rodrigo Campos; 编译 张涛

路透纽约7月6日电---美国股市最近两个月一直在打转,而且可能继续保持这种局面,尽管新的财报季即将展开.

绩优股美国铝业与摩根大通下周公布的财报,可能被淹没在背景之後,因为交易商准备迎接中国的重要数据以及各央行的消息.

在本周三大央行放宽货币政策之後,投资者将审视定於周三公布的美国联邦储备委员会(FED,美联储)会议记录,了解决策者对於推出新一轮资产购买计划的想法.

美国股市面临全球经济放缓的打压.市场一直非常关注欧洲债务危机,但在一系列会议之後,如何解决欧元区债务危机和银行业问题仍然没有头绪.

这种不确定性让股市掌控在交易商手中,他们寻找快速获得回报的机会.而做长期打算的投资者则退居观望.

标准普尔500指数在创出12月以来最佳一周表现之前,几乎跌破年初开盘水准.目前该指数较两个月前水准高出不到0.1%.

"交易商乐于在陷入区间交投的市场中进进出出,而对於普通投资者来说,市场走向仍不明朗,"Prudential Financial的市场策略师Quincy Krosby表示.

周五,标准普尔500指数全周下跌0.55%.在最近八周,该指数四周上涨,四周下跌.

**央行出手相救?**

路透调查显示,在美国周五公布疲弱的就业数据之後,美联储推出新一轮货币刺激措施扶助经济的可能性上升.

继美联储周三公布会议记录之後,日本央行将於周四结束为期两天的会议,并将发表关於经济形势的评论.

"如果日本央行决定进一步购买资产,将会导致日圆贬值,这对於全球股市来说将是短期利好,"Wells Fargo Funds Management的首席投资组合策略师Brian Jacobsen表示.

在全球经济表现迟滞之际,最近各家央行的动作被视为预防性举措.下周中国将公布国内生产总值(GDP)数据,将有助於市场了解这个全球第二大经济体的状况.

"部分负面消息是不可避免的,我预计中国可能传出意外的好消息,"Jacobsen表示.

分析师预计中国第二季GDP同比增长7.6%,低於第一季的8.1%.

下周中国公布的其它数据包括通胀、贷款增长、贸易收支和零售销售.

尽管上周欧盟峰会达成的协议为受困银行获得救助基金打开了大门,但欧洲仍然是交易商的关注重点.意大利与西班牙的借款成本已恢复上升势头,向市场发出了利空信号.

欧洲央行总裁德拉吉周一将在欧洲议会发表证词,随後欧元区财长将召开会议.

**业绩,展望...巨额交易亏损**

美国铝业(AA.N)将於周一公布第二季业绩.上季美国铝业发布乐观展望,曾令华尔街感到意外.但全球经济放缓,可能让该公司难以保持乐观.

摩根大通(JPM.N)也将在下周公布业绩,投资者急於了解其交易亏损金额有多大.最初估计该银行损失20亿美元,但後来的报告称实际损失可能是该数字的四倍.

"分析师不仅一直在调降获利预估,而且也在调降营收预估,其中原因是欧洲疲弱,而且许多公司的全球业务也开始表现疲弱,"Cetera Financial Group的市场策略师Brian Gendreau表示.

美国下周将公布的经济数据包括进口物价与贸易收支、生产者物价指数(PPI)与路透/密西根大学消费者信心指数7月初值.(完)

--译文审校 隋芬

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