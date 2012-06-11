美国股市收低 西班牙银行业救助方案未缓解投资者忧虑

* 投资者关注对西班牙银行业的救助条款

* 人们持续担心希腊选举

* 道指收低1.1%,标普下挫1.3%,Nasdaq下滑1.7%

路透纽约6月11日电---美国股市周一收跌,欧洲救助西班牙银行业的协议并未缓解投资者对欧元区财政状况以及全球经济放缓的担忧.

早盘时股市反弹,但涨势很快被卖家的抛盘轰倒,接近收盘时急跌之势加剧.

西班牙公债收益率上涨,因对该国银行业高达1,250亿美元的救助未能打消西班牙可能被融资市场拒之门外,被迫寻求外部救助的忧虑.

"他们在借入更多的钱,但这跟经济增长完全不沾边,"纽约ING Investment Management资产配置主管Paul Zemsky称,"今天我们不担心西班牙银行体系命悬一线,但除了这个,什麽也没改变."

西班牙国际银行集团(Banco Santander)的美国存托凭证(ADR)重挫3.1%,报5.92美元.欧洲金融业的疲弱反应为标准普尔金融股指数.GSPF下挫,该指数跌1.9%,为表现最差的类股.

摩根士丹利(MS.N)大跌2.5%,报13.37美元.近期该行成为欧洲忧虑的风向标,因该行有欧洲敞口.

西班牙10年期公债收益率最终收高於6.5%,因早盘时公债价格的涨势很快消退.一些投资者担心新债将使现有债券持有者在资本结构中处於劣势,这一结构增加了这些债券持有者的风险.

"人们意识到西班牙将提高债务占国内生产总值(GDP)比重,新债的偿还顺序被放在现有公债的前面,这令现有的公债持有人处於不利的地位,"Zemsky称.

道琼工业指数.DJI收跌142.97点,或1.14%,至12,411.23点;标准普尔500指数.SPX收挫16.73点,或1.26%,至1,308.93点.Nasdaq指数.IXIC回落48.69点,或1.7%,至2,809.73点.

投资者担心随着6月17日希腊大选临近,西班牙危机将加剧欧元区所面临的问题.许多人认为希腊大选可能导致希腊退出欧元区.

上述忧虑恰逢全球经济体出现放缓迹象.中国5月通胀、工业产出及零售数据均表现疲弱.这是连续第二个月经济成长表现迟滞.

成交量清淡,纽约证券交易所、Nasdaq和美国证交所市场的总成交量为60亿股,较10日移动均值低约14%.纽约证券交易所跌涨股比例大约为4:1.

美国企业发现,现在比金融危机以来的任何时候都越来越难以增加营收.根据汤森路透数据,标准普尔500指数成分股企业当前季度料仅增加营收2.2%.

AK Steel Holding Corp(AKS.N)重挫14%,报4.99美元,此前两家券商下调该公司评级,包括高盛给予该公司"卖出"评级,称因该公司的资产负债表高度贡杆化且钢价疲弱.

美国钢铁生产商正艰难应对着需求疲弱、成本上涨及利润率压缩这些问题.产能尚未从最近的衰退中完全恢复.

美国钢铁公司(United States Steel)(X.N)下跌6.5%,报17.89美元.

苹果(AAPL.O)公布了其移动地图服务,并使加强後的Siri语音搜索功能可以运用在iPad上.但继苹果周一在该公司研发者大会上做出上述宣布後,股价却下跌1.6%,报571.17美元.谷歌(Google)(GOOG.O)股价跌2.1%,报568.50美元.

金融时报报导称,高盛(GS.N)就出售旗下对冲基金管理业务一事,与道富银行(STT.N)接近达成协议.若合约敲定,将会创造一家面向全球对冲基金的最大管理服务提供机构.高盛股价下滑1.8%,报92.80美元.道富银行股价上扬1.5%,报42.79美元.(完)

--编译 于春红/兰秀娟;审校 利棣儿

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