美股一周展望：股市动能偏多 因较其它资产更具收益魅力

路透纽约8月3日电---套用电影星际大战(Star Wars)的用语,股市中的"原力"(the Force)非常强大.

尽管财报季表现沉闷,主要央行本周未采取积极的刺激经济措施令人失望,但美国股市仍坚挺.

在连跌四天之後,指标标准普尔500指数.SPX周五大涨,周线连续第四周收涨,同时来到三个月高点.

源源不绝的动能来自於股市估值相较其它资产更具吸引力.可以确定的是,部分企业的获利令人印象深刻,特别是公用事业等防御型类股.

引发股市大涨的因素是美国劳工部公布7月非农就业岗位增加16.3万个,创五个月来新高.不过失业率则是小升至8.3%.

**股票魅力**

"悲观气氛仍旧弥漫,但股市仍较债券来得更有吸引力,例如强生(Johnson & Johnson)(JNJ.N)的股利收益率(殖利率)就要比公司债要来得好."芝加哥Advisory Research总经理Bruce Zessar表示,该公司管理约90亿美元资产.

他表示,未来10年就算股价纹风不动,但因为股利的关系,投资人抱股要好过抱债.

根据股息及市盈率(本益比)等指标,股票价格要比美国公债等其他资产来得低;美国10年期公债收益率过去一个月内降至历史低点.在其他资产欠佳的情形下,股市反而是最好的去处.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)及欧洲央行并未立即采取激进举措来刺激经济,但若考量市场先前热切期待两大央行有所作为的程度,失望情绪并未维持太久.

欧洲央行周四发表评论之後,标准普尔指数下跌约0.7%,但先前该行将有所行动的预期激励其上涨近2%.

**动能偏多**

"这显示短期及长期动能对我们有利,就好像华尔街版本的'愿原力与你同在'."纽约标准普尔股票研究服务首席投资策略师Sam Stovall表示.

另一个正面迹象是,周五有一上市交易基金(ETF)明显买进大量的上档买权(看涨期权),而该ETF是全球新兴市场股市表现的指标.

iShares MSCI明晟新兴市场(EEM.P)基金的选择权操作"似乎显示他们相信当前全球股市涨势未来七周可望延续."WhatsTrading.com选择权策略师Frederic Ruffy表示.

本周而言,道琼工业指数.DJI上涨0.2%,Nasdaq指数.IXIC上涨0.3%,标准普尔500指数则是升0.4%.道琼工业指数及标准普尔指数已经连涨四周,Nasdaq指数则是第三周上涨.

标准普尔指数自6月初低点以来已经上涨近9%,距离2012年最高收位仅2%之遥.

多数的涨幅来自於电信.GSPT等防御型类股,此一迹象显示投资人虽然尚未准备放弃股市,但他们仍试图压低风险及波动性.电信类股今年以来表现居各类股之冠,大涨18.6%,较标准普尔指数今年以来涨幅8.5%多出一倍有余.

"很少见到涨势是由防御型类股带头,但他们的股息提供如此具吸引力的报酬率,尽管估值已经偏高,但仍有可能进一步上涨."丹佛嘉信理财(Charles Schwab)市场及类股分析主管Brad Sorensen表示.

根据Bespoke资料,87.5%的电信类股在50日移动均线上方交投,显示出其近期动能.另一个防御型类股--公用事业类股.GSPU中近98%的个股在50日均线上方交投,而标准普尔所有成分股中只有71.8%的个股在50日均线之上.

在上述现象发生之际,当前的财报季显示着营收成长疲软,且企业对前景的悲观程度为11年来之最.不过根据汤森路透数据,至今仍有超过三分之二的标准普尔500成分股获利超越预期.

下周即将公布财报的公司包括迪士尼(DIS.N)、Priceline.com (PCLN.O)及Chesapeake Energy (CHK.N).而Macy's Inc (M.N)及J.C. Penney Co Inc (JCP.N)的财报则应会透露出消费者支出的力道.(完)

