美国股市结束六日连跌大涨 中国GDP数据缓和经济放缓忧虑

亚股继连涨后下滑 美元与油价复苏
路透新加坡2月17日 - 亚股近来的急涨之势放缓下来，因投资人进行获利了结；美元继周四下滑后今天微涨，OPEC继续减产的可能性提振油价上涨。
* 中国GDP数据缓和经济放缓忧虑
* 尽管交易巨亏,但仍录得季度盈利,摩根大通上扬
* 今日上涨可能是市场良好的"起点"
* 道指收升1.6%,标普500指数收高1.7%,Nasdaq指数上扬1.5%
路透纽约7月13日电---美国股市周五一改整周困扰市场的疲弱基调,以大涨结束六日连跌.
主要股指升幅均超过1%,因中国经济增长数据缓解成长放缓忧虑,且摩根大通(JPM.N)季度获利缓和了对该行交易失败造成巨额损失的担忧.
"市场非常超卖,所以在中国经济数据较之前预想得要好,以及摩根大通看来已经自癒的情况下,事态看来暂时受控."纽约Wells Fargo Funds Management首席股市策略师John Manley表示.
"我们正形成底部,而不是顶部."他补充道.
在摩根大通和抵押贷款巨擘富国银行(Wells Fargo)(WFC.N)发布业绩後,银行股领涨.摩根大通在道指成份股中涨幅最大,劲扬6%,报36.07美元,富国升3.2%,报33.91美元.
中国二季度GDP同比增速7.6%,创逾三年来新低,但并没有市场原本担心的那麽糟糕.今年上半年经济增速则为7.8%,亦高於政府年初设定的7.5%全年增长目标.
从整个上半年来看,投资增速仍维持在20%以上水准,且6月出口数据优於预期、信贷投放明显增加等等,都表明经济增长的正面力量在增强.经济底部基本已经确立,未来随着提振经济的政策进一步出台,预计三四季度宏观经济有望渐渐回升.
在本周之前四日均下跌的情况下,今日大涨令标普500指数本周仍有所斩获.
由於下周有众多企业将公布业绩,一些投资人相信在近期悲观业绩展望後,市场可能会进一步走强.
"上次我们看到这种下调预测对上调预测的比例时,市场出现了非常好的启动点."嘉信理财(Charles Schwab)首席投资策略师Liz Ann Sonders表示.
Sonders谈及业绩预测时表示,"预期值设得太低."根据汤森路透数据,季度盈利成长预计为5%,4月初时的预估值为9.2%.
下周将发布业绩的重量级企业包括英特尔(INTC.O)、花旗集团(C.N)、强生(JNJ.N)和可口可乐(KO.N).
金融股涨幅居前,标准普尔金融股指数.GSPF升2.4%,KBW银行股指数.BKX大涨2.6%.
美国最大的银行--摩根大通周五公布了44亿美元的信用交易亏损,但表示清理了应对上述亏损负责的部门.即便是发生了该笔交易亏损,摩根大通第二季净利也达到了49.6亿美元,合每股盈余(EPS)1.21美元,上年同期则分别为54.3亿美元和1.27美元.
富国(WFC.N)劲扬3.1%,报33.88美元,此前该行公布的第二季盈利超过预期,因抵押贷款业务收入强劲,且信贷质素改善.
道琼工业指数.DJI收升203.82点,或1.62%,至12,777.09点;标准普尔500指数.SPX上升22.02点,或1.65%,至1,356.78点.Nasdaq指数.IXIC收涨42.28点,或1.48%,至2,908.47点.
本周,道指小幅上升0.04%,标普500指数攀升0.15%,Nasdaq指数下跌0.98%.
CBOE波动性指数.VIX跌6.7%.
交投清淡,纽约证交所、Nasdaq和美国证交所市场的总成交量约为54亿股,低於78.4亿股的上年日均值.
纽约证交所上涨股约超过80%,Nasdaq市场则为约71%.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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