美股连续第四周收涨 因美国非农就业岗位大增

* 美国非农就业数据超过预期,服务业扩张

* 标普500指数连涨第四周,触及三个月高位

* Knight震荡上扬,该公司正为生存苦苦挣扎

* 道指上扬1.7%,标普500指数收高1.9%,Nasdaq指数跳升2%

路透纽约8月3日电---美国股市周五升至5月初来最高水平,因美国就业数据强於预期,且寄望欧洲当局将采取行动遏制欧债危机蔓延.

尽管周四欧洲央行总裁德拉吉在讲话中并未暗示将在短期内采取行动遏制欧债危机,令投资者失望,但市场今日重新审视其讲话,认为欧洲央行最终会采取行动扶助欧元区受困国家.

另外,数据显示,美国7月就业岗位增速为五个月来最快,逆转了连续数周疲弱的经济数据造就的负面市场人气.不过,数据仍不够强劲,美国联邦储备委员会(FED,美联储)再推刺激举措的可能性犹存.

"他们不会就此松懈,但也不会像几天前那样随时准备采取行动,"纽约Wells Fargo Funds Management的首席股市策略师John Manley表示,他还表示,数据在一定程度上打消了投资者对美国经济前景的最坏预期.

"上周,投资者非常担心,现在看来,美国经济并未跌入深渊."

因经济状况改善受益最多的银行股劲扬,金融股指数.GSPF在标普500指数10大类股中涨幅居首.

Knight Capital (KCG.N)暴涨57%,报4.05美元,因该公司的部分大客户称,将恢复通过该公司进行交易.周三因软件故障导致市场出现大量错误交易,致使该公司损失4.40亿美元.该股本周累计回落约60%.

道琼工业指数.DJI上升217.29点,或1.69%,至13,096.17点;标准普尔500指数.SPX收高25.99点,或1.90%,至1,390.99点.Nasdaq指数.IXIC收涨58.13点,或2%,至2,967.90点.

标普500指数在过去四日下跌逾1.5%,因投资者对央行再推刺激举措的希望破灭.

本周,道指上升0.2%,标普500指数上涨0.4%,Nasdaq指数升0.3%.

本周,道指和标普500指数连跌第四周,Nasdaq指数连挫第三周.

欧洲央行周四暗示,可能会重新开始购买公债,以压低西班牙和意大利借贷成本,但总裁德拉吉表示,在9月之前不会有任何债市干预行动.

交易商周五表示,德拉吉的讲话暗示将很快推出新的刺激举措,西班牙和意大利股市受到提振,并在美国就业数据公布前推高美国股票期货.

美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示,在美国经济中占据主导地位的服务业7月成长步伐有所加速,因新订单增加,但就业分项指数跌至近一年低位.

道指成份股宝洁(宝硷)(PG.N)急升3.1%,报65.50美元,之前该公司报告的季度获利超过预期,并表示本会计年度将回购40亿美元的股票.

LinkedIn Corp LNKD.N跳升16%,报108.51美元,因该公司营收超预期,并上调全年财测,因其从订户获得的收入,以及企业服务和广告收入均增加.

根据汤森路透数据,截至周五上午,在已公布第二季业绩的402家标普500指数成份股企业中,68%的业绩超预期,与过去四个季度的均值一致.

约证券交易所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约65亿股,低於年内迄今67.5亿股的日成交均值.

纽约证券交易所涨跌股之比约5:1,Nasdaq市场为逾3:1.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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