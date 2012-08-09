美国财政部致信英国称正协调其它部门调查渣打一事

亚洲股市上涨 美元受3月升息预期激励
路透东京3月2日 - 亚洲股市周四上涨，因美国总统特朗普在国会的讲话不那么咄咄逼人，激励美国股市上涨；市场对美联储本月升息的预期升温亦提振美元。
路透华盛顿8月8日电---美国财政部周三对英国政府称,对待违反制裁规定的金融行为是"极其严肃的",正与联邦及州政府机构协调行动,对渣打银行(STAN.L)展开调查.
美财政部外国资产监控办公室主管Adam Szubin在信中对英国财政部称,他的办公室正调查渣打银行"可能存在的与伊朗有关的违规行为,以及范围更广的违反制裁规定的潜在行为."路透获得这封信件.
此前,纽约州当局指控渣打银行隐匿2,500亿美元与伊朗银行业有关的交易,违犯了美国法律.这封注明日期为8月8日的信件应英国要求解释了美国制裁法律.
Szubin对英国当局称,2008年财政部就已经宣布掉头交易(U-turn)不合法,而纽约监管方指控渣打银行正是利用这种方式来帮助伊朗规避制裁.
纽约州金融服务部还声称,在部分银行退出掉头交易的同时,渣打银行迫不及待的"占有这些被放弃的市场份额".
渣打所涉嫌的掉头交易,是指为伊朗客户在英国和中东的银行间转移资金,然後通过渣打纽约分行清算,但资金起点和终点都不是在伊朗.
尽管Szubin在信中用很大篇幅详细解释了2008年前这一交易是怎麽运作的,但他也明确表示,他的解释并不是对纽约州监管方的命令作评.
Szubin表示,他的办公室将继续协调相关美国当局,包括纽约监管方,并且"在得出结论前不会公开评论调查进展".(完)
--编译 程琳;审校 吴云凌
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