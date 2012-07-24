美国财长盖特纳呼吁政界采取行动 避免增税减支重创经济

中国禁止韩国旅游产品销售后Hotel Shilla等股票暴跌
路透首尔3月3日 - 韩国三星集团旗下酒店和免税零售子公司Hotel Shilla股价最多跌13%，之前韩国联合通讯社报道，中国下令北京旅游公司停售韩国旅游产品。
路透华盛顿7月23日电---美国财政部长盖特纳周一表示,一波增税来袭,加上数以10亿美元计的自动削减支出机制启动,将对脆弱的美国经济造成"重大伤害".
美国民众的税赋减免将在今年年底到期,若国会没有达成新的减赤协议,则明年1月许多国内及军事项目将开始削减支出1,000亿美元.
"许多关注这件事的人认为,这至少会造成经济衰退,"盖特纳在公共电视Charlie Rose节目上表示."这些削减措施的累计规模--增税及削减支出--相对於经济是非常非常巨大的,"他称.
国会预算办公室预测,如果国会议员没有采取行动,减支加上增税,将导致美国2013年上半年经济将以1.3%的年率萎缩.
盖特纳警告国会议员称,投资人无法再忍受像去年那样的举债上限政党对峙;去年的举债上限争议导致美国财政部举债成本上升,美国痛失最高债信评级.
"大家看到消费者信心、企业信心、及全球对美国的信心大受?害,因为许多担任公职的人扬言要让美国违约,"盖特纳称.
盖特纳重申,美国国内财政问题及欧盟经济问题仍是美国经济最大威胁.
但他表示,他认为欧元区会保持完整."他们已经说了,'我们将全力维系欧盟.'可以说这正是他们在做的,"盖特纳称.
虽然盖特纳指出欧洲领导人决心以一切努力维系金融体系,但他也表示,欧洲必须让金融市场及投资人相信他们的决心.
"如果放任让欧洲濒临深渊,濒临金融灾难,这个策略将更难成功,"他称.(完)
--编译 蔡美珍;审校 吴云凌
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