美国下周或宣布更多伊朗制裁豁免国

路透新加坡/华盛顿6月7日电（记者 Simon Webb/Timothy Gardner）---美国政府一名官员周四称，最早可能於下周初宣布新的伊朗石油贸易制裁豁免国名单。

该官员表示，并非所有伊朗石油买家都有望获得豁免，但他拒绝提供详情。约三分之二的伊朗原油出口至亚洲，最大的买家是中国、日本、印度和韩国。

美国3月给予日本豁免，并曾暗示与韩国进行的减少购买伊朗石油的对话进行顺利。行业消息人士曾表示，韩国炼厂将於7月1日从其他渠道购买原油。

拥护对伊朗实施更加严厉制裁的保卫民主基金会（Foundation for Defense of Democracies）负责人Mark Dubowitz表示，中国和新加坡可能无法获得豁免，而其他伊朗石油买家最终都将获得豁免。

Dubowitz认为中国秘密买入了一些伊朗石油。据船运及交易人士，伊朗通过关闭油轮的追踪系统隐藏一些石油的去向。

他指出，若现在就给予中国豁免权，未来更多伊朗石油运送的证据出现时美国此举将无法逆转，相对於此，对中国的豁免延後将於美国更加有利。

新加坡并非石油消费大国，但却是主要的精炼国，包括使用一些来自伊朗的石油。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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