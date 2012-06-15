民调：多数美国人将经济不景气归咎於小布什

路透华盛顿6月14日电---周四公布的一项盖洛普民意调查结果显示，约三分之二美国人相信前共和党人总统小布什应为美国经济不景气负责，将责任归咎於现任总统奥巴马的比例要小一些。

对逾1,000名成年人的调查显示，约68%的受访者认为2009年1月卸任的小布什应为美国经济的不景气负“适度”或“相当大”的责任，52%受访者将矛头对准其继任者奥巴马。

自称为共和党人的受访者意见呈分歧状态，其中49%认为小布什应负“适度”或“相当大”的责任。51%则表示小布什不应该负很大或任何责任。他们更多归咎於奥巴马，83%认为奥巴马应为美国经济状况负很大责任。

民主党人中，90%将责任归咎於小布什，只有19%认为奥巴马应该承担很大责任。该项民调6月7-10日间由电话调查进行。

独立选民则更多倾向於归咎於小布什(67%)，51%认为奥巴马有责任。将经济责任归咎於奥巴马的独立选民比例比去年9月时的上一次民调有所下降，当时有60%独立选民认为奥巴马应对经济困境负责。（完）

编译：王燕焜 发稿：张家伟

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