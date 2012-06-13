经济疑虑致使奥巴马支持率下跌

马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透华盛顿6月12日电（记者 John Whitesides）---周二公布的路透/Ipsos调查结果显示，由於美国经济疑虑加深，奥巴马的支持率降至1月以来最低点，在与罗姆尼的竞选角逐中优势几乎不复存在。
认可奥巴马工作表现的美国人比例从一个月前的50%跌至47%，回到1月初的水平。认为美国发展道路错误的人数在一个月中增加了六个百分点至63%。
民众对奥巴马领导能力的质疑，令罗姆尼与奥巴马支持率差距缩小到1%以内（44%比45%）。一个月前，奥巴马还领先七个百分点。
奥巴马近期竞选活动多次受挫，包括5月就业数据疲弱，以及他乐观地评价私营部门状况不错，被批评人士认为是脱离群众。
眼下美国民众对欧债危机的担忧加深，美国经济复苏缓慢也带来诸多不确定性。
Ipsos民意调查员杰克逊（Chris Jackson）称：“美国经济正历经艰难，这将是决定总统奥巴马未来的关键。人们对经济的不满，会直接影响奥巴马的支持率，我们也看到了他的支持率走弱。”（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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