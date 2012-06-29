美国联合技术公司承认向中国出售武装直升机用软件

路透华盛顿6月28日电（记者 Mark Hosenball/Andrea Shalal-Esa）---美国联合技术公司(UTX.N)周四承认，曾向中国出售助後者研制首款现代武装攻击直升机的软件。这是近20年发生的数百起违反美国出口管制的案件之一。

在康涅狄格州桥港市联邦法庭庭审中，联合技术及两家子公司同意向美国政府支付逾7,500万美元，以了结刑事及行政指控。这两家子公司分别是Pratt & Whitney Canada（P&WC）和Hamilton Sundstrand Corp。

根据和解协议，P&WC对两项联邦刑事指控认罪，分别是违反美国出口管制法和虚假陈述。

联邦检察官称，P&WC知道其向中国出口的修改後软件，会被後者用於测试和研制新型直-10攻击直升机。

他们指出，该公司这麽做的动机是进入中国利润丰厚的民用直升机市场。

联合技术称，该公司接受违法的全部责任，并对他们所作深感遗憾。该公司指出，已支出3,000万美元加强出口管制，还招聘了1,000多名全职及兼职员工应对相关事宜。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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