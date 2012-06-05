中国官媒称美国亚太战略或加深中美矛盾

路透北京6月5日电---《人民日报》和《解放军报》周二发表文章称，美国增强亚太地区海军力量的计划有加深中美两国矛盾的风险。

美国国防部长帕内塔上周六称，美国在2020年以前会将60%战舰部署在亚太地区，目前的比例约为50%。

帕内塔表示，该计划并非意在遏制中国。不过《人民日报》不这麽认为。

“亚太舆论普遍不相信美国重返亚太战略会不针对中国，现实是明摆着的：美国口头上否认遏制中国崛起，但构建亚太安全新格局时往往又将中国当成‘靶子’，”《人民日报》在评论文章中称。

“这一充满矛盾的战略无疑将加剧亚太安全格局的复杂一面，甚至有可能造成分裂。”

《解放军报》援引国防大学韩旭东教授的话称：“新的军事部署调整完成之後，美国插手亚太事务的力度必将增强。”

“这样势必会增加人们对美国借军事霸权干涉地区国家主权的担心，”韩旭东称。

《人民日报》的评论还写道：“言行不一是虚弱、不自信乃至自欺欺人的表现。”（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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