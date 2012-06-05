中国官媒称美国亚太战略或加深中美矛盾

勒庞拒绝警方传唤 不就相关指控接受讯问--勒庞律师
路透巴黎2月24日 - 法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)的律师Rodolphe Bossel称，周三警方就勒庞不当运用欧盟资金支付国会助理的相关指控传唤勒庞时，勒庞拒绝接受讯问。
路透北京6月5日电---《人民日报》和《解放军报》周二发表文章称，美国增强亚太地区海军力量的计划有加深中美两国矛盾的风险。
美国国防部长帕内塔上周六称，美国在2020年以前会将60%战舰部署在亚太地区，目前的比例约为50%。
帕内塔表示，该计划并非意在遏制中国。不过《人民日报》不这麽认为。
“亚太舆论普遍不相信美国重返亚太战略会不针对中国，现实是明摆着的：美国口头上否认遏制中国崛起，但构建亚太安全新格局时往往又将中国当成‘靶子’，”《人民日报》在评论文章中称。
“这一充满矛盾的战略无疑将加剧亚太安全格局的复杂一面，甚至有可能造成分裂。”
《解放军报》援引国防大学韩旭东教授的话称：“新的军事部署调整完成之後，美国插手亚太事务的力度必将增强。”
“这样势必会增加人们对美国借军事霸权干涉地区国家主权的担心，”韩旭东称。
《人民日报》的评论还写道：“言行不一是虚弱、不自信乃至自欺欺人的表现。”（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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