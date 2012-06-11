WTO裁定美对华金刚石锯片和暖水虾反倾销措施违规

中信证券对其子公司中信证券投资增资110亿元 扩业务规模
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
路透日内瓦6月8日电---美国对中国输美金刚石锯片和冷冻暖水虾徵收反倾销税，中国对此表示不满，向世界贸易组织（WTO）提出申诉。WTO周五裁定中国胜诉。
中国去年2月针对本案提出申诉，根据是美国计算该倾销差率的方法违反WTO规定。
WTO争端解决小组调查後称，美国商务部的做法不符合WTO规定，并称美国规则应与WTO一致。
美国称，其“归零法”优於WTO批准的方法，但在多起类似案件败诉後，终於承诺未来不再使用这种方法。
WTO认可的做法是，计算涉嫌反倾销出口产品的平均价格，而美国的“归零法”不考虑高於出口国国内市场的价格，只考虑价格过低的产品。
这意味着，美国只计算低价产品，人为地提高了倾销幅度，甚至在没有倾销的情况下“发现”倾销产品。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
路透上海/北京2月17日 - 人民币兑美元即期周五缩量收跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新高。交易员指出，今日油盘购汇较多，加上区间低买高卖继续主导市场，汇价大幅下跌；料短期继续在6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透上海2月17日 - 中国上海证交所周五表示，近期俄罗斯铝业联合公司（UC RUSAL）已向上证所提交了非公开发行不超过100亿元公司债券挂牌转让的申请，上证所已依规对其挂牌条件进行了确认，并于近期出具了无异议函。这意味着俄铝熊猫债已具备发行条件。