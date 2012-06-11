WTO裁定美对华金刚石锯片和暖水虾反倾销措施违规

路透日内瓦6月8日电---美国对中国输美金刚石锯片和冷冻暖水虾徵收反倾销税，中国对此表示不满，向世界贸易组织（WTO）提出申诉。WTO周五裁定中国胜诉。

中国去年2月针对本案提出申诉，根据是美国计算该倾销差率的方法违反WTO规定。

WTO争端解决小组调查後称，美国商务部的做法不符合WTO规定，并称美国规则应与WTO一致。

美国称，其“归零法”优於WTO批准的方法，但在多起类似案件败诉後，终於承诺未来不再使用这种方法。

WTO认可的做法是，计算涉嫌反倾销出口产品的平均价格，而美国的“归零法”不考虑高於出口国国内市场的价格，只考虑价格过低的产品。

这意味着，美国只计算低价产品，人为地提高了倾销幅度，甚至在没有倾销的情况下“发现”倾销产品。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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