“中国制造”不再受宠 谷歌将在美生产Nexus Q

图为2012年6月27日拍摄于旧金山的Nexus Q。 REUTERS/Stephen Lam

路透旧金山7月2日电（记者 Noel Randewich/Alexei Oreskovic）---当谷歌(GOOG.O)决定在硅 谷而非中国生产其家庭娱乐设备Nexus Q时，它考虑的不是成本，而是速度。

谷歌Android全球合作高级主管拉格林（John Lagerling）称：“我们希望加快创新速度。这是谷歌生产的首款端对端硬件产品。”

拉格林称，Nexus Q的生产成本“并非首先考虑的因素”，“我们更希望看到，（设计更迭）能否更快，而不是让我们的工程师在全球飞来飞去。”

长期以来，苹果(AAPL.O)等消费电子生产商一直将“中国制造”视为提高竞争力的关键。而谷歌决定与美国本土生产商合作，与这一模式截然相反。

谷歌此举反映了一个新的趋势，即制造业务重返美国。虽然这与中国劳动力成本上涨密不可分，但美国本土制造也另有好处，例如交货周期更短、合作方反馈更迅速及知识产权能得到更好的保护。

Nexus Q还可能会进行限量发售，这样，寻找成本更低的生产商变得没那麽重要。BGC分析师吉利斯（Colin Gillis）称，谷歌Nexus Q的销量可能不会超过10万台。他指出，与苹果机顶盒等产品相比，Nexus Q定价过高。

**“中国制造”不再受宠**

过去十年，中国成为“世界工厂”。优惠政策、较低的工资和中国“入世”，使其成为生产从鞋类到电子等产品的高效车间。

美国制造业工作岗位的流失，引发其国内政坛局面紧张，施压美国公司至少承认这一问题。

今年5月，苹果首席执行官库克称，他希望看到，苹果产品更多的在美国组装，而不是在中国。但他也指出，美国在一些领域缺乏专业技术。

制造业的转移若发生更大变化，推动者可能是经济学家，而不是政界人士，中国工人加薪或是最大推动因素。波士顿咨询集团称，2015年中国工厂时薪料将增至4.51美元，高於2000年的均值52美分。

到2015年，许多产品在华制造能为企业节省10%-15%的劳力成本。

波士顿咨询高级合伙人西尔金（Hal Sirkin）称，一旦算上物流、供应链管理和运输成本，对於许多企业来说，“中国制造”的好处就更少，尤其是对生产大型或较重产品的公司来说。

波士顿咨询今年2月对106名供职于年销售额超过10亿美元的美国制造业企业高管进行了调查，其中37%的人表示，公司正考虑或计划将生产从中国迁回美国本土。

但中国复杂的零件供应商网络，仍是电子产品生产中密不可分的一部分，这将帮助中国留住苹果等厂商。

与大型消费电子制造商相比，认为中国海运成本高的公司，或者生产规模较小的公司，更可能看到将生产迁回美国的好处。

**本土制造的优势**

拉格林拒绝透露Nexus Q的生产成本，但IHS iSuppli分析师拉斯维勒（Andrew Rassweiler）预计，该设备零件成本为150美元。但拉斯维勒表示，他尚未亲自测试该款产品。

IHS iSuppli分析师丁格斯（Thomas Dinges）预计，一家高产亚洲生产商组装一台Nexus Q的报价或为8美元，而产能较低的美国合同商的代工费或为两倍。Nexus Q售价为299美元。

拉格林以安全和保密为由，拒绝透露哪家代工厂负责生产Nexus Q，但《纽约时报》上周报 道称，制造商位於谷歌加州山景城总部附近。

加州圣何塞合约制造商Quality Circuit Assembly共有人莫斯（Jeff Moss）称：“问题是，人们最初只关注单位成本，而非总成本。但你必须考虑额外交付周期、运输成本及亲自指导亚洲供货商的额外成本。”（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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