亚裔移民成美最大新移民来源--报告

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
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路透华盛顿6月19日电（记者 Susan Heavey）---周二发表的一份报告称，亚裔已经超越西班牙裔，成为美国最大的新移民来源。一些专家认为，这反映出劳动力移民需求下降，并凸显美国政府打击非法移民的影响。
皮优研究中心（Pew Research Center）发现，亚裔移民占全部新移民的比例由2000年的19%上升至2010年的36%，而西班牙裔移民所占的比例由2000年的59%下降至2010年31%。
皮优研究中心通过政府数据和自己的调查分析得出，在美国的非法移民中，最多11%为亚裔，而约75%为西班牙裔。
专家称，亚裔移民超越西班牙裔的原因很多，但美国经济低迷可能是重要原因。
移民政策研究所（Migration Policy Institute）人口统计学家Jeanne Batalova指出，“非法移民对经济形势的反映非常迅速”，美国经济衰退可能导致非法移民减少。
专家认为，美国的移民政策倾向於选择拥有技能的劳动力和学生，亚洲国家重视教育，在这些方面存在优势。
“来自亚洲的现代移民潮已经持续了近半个世纪，2011年亚裔美国人总数升至1,820万的记录高位，占美国总人口的5.8%，”报告称。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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