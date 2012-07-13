美国曝光伊朗通过幌子公司出口石油

美国退出TPP损害信心 呼吁美方关注美中关系--BBC访李显龙
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透华盛顿7月12日电（记者 Rachelle Younglai）---美国周四加大对伊朗石油出口施压，认定德黑兰主要油轮公司及数十艘船由伊朗政府控制。
美国财政部称，已认定伊朗国家油轮公司（NITC）及其58艘船只和27家下属机构均为国家所有，这将有助於阻止伊朗利用“幌子公司”或伪装船只规避制裁。
美方称，这次确认了四家“幌子公司”为伊朗国家石油公司（NIOC）所有，或有助於各国和外国公司遵守西方对伊制裁。
奥巴马政府一名官员称，这些措施将对伊朗出口石油造成一些影响。这名官员告诉记者：“伊朗将更难对买家谎称石油产地。”
美国企业和个人已被禁止与伊朗国家控制的实体进行业务往来。
在欧盟对伊朗石油进口禁令生效前，伊朗国家油轮公司更换了其多艘油轮名称及旗帜，包括将马耳他和塞浦路斯的旗帜换成图瓦卢和坦桑尼亚的。
美国财政部副部长科恩发表声明称：“国际社会有理由担忧伊朗核项目，只要伊朗拒绝回应这一担忧，美国就将继续加大施压力度。”
美国财政部确认的四家“幌子公司”分别为：努尔能源（Noor Energy）、瑞士石油（Petro Suisse）、石油能源（Petro Energy）及香港国际贸易（Hong Kong Intertrade）。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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