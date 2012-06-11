奥巴马呼吁建立解决南中国海争端的明确规则

路透华盛顿6月8日电（记者 Laura MacInnis）---美国总统奥巴马呼吁，应建立解决南中国海及整个太平洋海事纠纷的明确规则。

奥巴马8日在白宫总统办公室会见菲律宾总统阿基诺後对记者表示，避免在战略性航道及海运航线上的冲突升级至关重要。

“我们不仅讨论了军事和经济问题，还讨论了地区问题，比如像努力确保我们有一套明确的处理地区海事纠纷的国际规范和规则，”奥巴马说。

美国作为菲律宾的条约盟友，在後者与中国的南中国海冲突中一直帮助该国提升军力。

阿基诺对媒体发表讲话时没有特别提及与中国的冲突，只是说与奥巴马的会晤“深化并加强了我们的长期关系，特别是在我们面临两国共有挑战的情况下。”

白宫稍後表示，两国领导人“强调了确保航行自由、尊重国际法、以及畅通合法贸易等原则的重要性。”

“他们表示坚决支持各国以符合国际法的方式，在不使用强制手段或动用武力的情况下，采用协商的外交手段解决领土争端，”白宫称。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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