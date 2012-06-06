美国商业团体警告制裁俄践踏人权官员法案将破坏美俄关系

路透华盛顿6月5日电（记者 Doug Palmer）---美国商业团体周二称，惩罚践踏人权的俄罗斯官员的法案将严重破坏美俄关系，伤害美国的出口。两天后，美国众议院对外关系委员会将对该法案进行投票表决。

该法案要求美国对与Sergei Magnitsky被拘及死亡相关的俄罗斯人拒发签证，并冻结这些人的资产。Magnitsky是一名反腐律师，2009年死在俄罗斯的一所监狱，死因存在疑点。

在众议院对外关系委员会周四的投票表决中，该法案有望获得通过，从而为整个众议院通过这项法案扫清道路。

美国对外贸易委员会主席Bill Reinsch周二对记者称，Magnitsky法案“漏洞百出”。该委员会的会员包括波音(BA.N)、微软(MSFT.O)、卡特彼勒(CAT.N)等美国大型出口企业。

他认为，该法案将导致美国在从伊朗核问题到叙利亚危机等一系列问题上更难得到俄罗斯的合作。

Reinsch称，美国企业还担心他们将失去俄罗斯加入世界贸易组织（WTO）带来的销售，因後者会通过转向其他供应商的方式进行报复。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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